Röportaj: Beşiktaş’ın yıldızı Pepe!

Real Madrid’ten transfer edilen Beşiktaş’ın yıldızı Pepe verdiği röportajda transferini ve gelecek planlarını anlattı

“Çok özel duygular içerisindeyim. Fantastik günler geçiriyorum burda arkadaşlarımla beraber. Günde çift idman yapıyoruz. Fizik olarak yükleme yapıyoruz.Çok sıkı çalışıyoruz. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Sıkı çalışıyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz.”

“Kariyerim boyunca futbolda kazanılanabilecek her şeyi kazandım. Büyük takımlar benimle ilgileniyordu. İstenmek çok güzel. Ama bu süre içerisinde Beşiktaş’ın bana gösterdiği ilgi ve sevgi çok önemliydi Kariyerimin bu döneminde buna ihtiyacım vardı. Transfer esnasında internet üzerinden gelen mesajları çok etkili oldu.”

“Quaresma’ya takım içindeki ambiyansı sordum. Takım arkadaşlarımla ilgili sorular sordum. Takım içerisinde iyi arkadaşlık ve aile ortamı olduğunu bana anlattı. Milli takımda daha önceden dönem dönem konuşmuştuk Beşiktaş’ı.”

“Kadromuzda çok kaliteli oyuncularımız var. Burda çok sıkı çalışıyoruz günde çift idman yapıyoruz. Takımın üzerinde bir yorgunluk var. Bu nedenle saha içerisinde, hazırlık maçlarında bazen reaksiyon göstermek zor olabiliyor. Ama İstabula’a döndüğümüz zaman Süper Kupa haftasına girdiğimiz zaman her şey normale dönecektir.”

“Öncelikle ben bir stoperim. Stoper pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Ama hocamın verdiği göreve göre ön liberoda da oynayabilirim zaman zaman. Takım için her şeyi yaparım.”

“Önce lig sonra Şampiyonlar Ligi”

“Yüzde 100 lige odaklanmamız lazım. Tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Biz Real Madrid’te ne zaman ligde iyi olduk, iyi gitti, Şampiyonlar Ligi’nde de bunun karşılığını aldık. Devre arasına kadar yaklaşık 5 aylık bir süre var odaklanmamız gereken. Eğer bu 5 ayda lige çok iyi odaklanırsak, eminim ki Şampiyonlar Ligi’nde ilk hedef olan gruptan çıkmayı da başarabiliriz. Ama bizim için en önemlisi lig. Eğer Şampiyonlar Ligi’nde de bir üst tura yükselebilirsek, orada da maç maç değerlendirip hayal kurmaya başlayabiliriz.”

“Kuradan 1’inci torbadan Real Madrid çıkması tercih ederim. Eski takımıma karşı oynamak, arkadaşlarıma karşı oynamak benim için güzel olurdu. Aam en önemlisi hazırlanmak ve o seviyeye gelmek.”

“Çok basit bir insan ve çok sade alışkanlıklarım var. Bunları karşılamak zor değil. Zor bir insan değilim, küçük basit şeylerle mutlu olabiliyorum. Türkiye’nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş forması giymek ve Beşiktaş taraftarını temsil etmek benim için yeterli zaten.”

“Kızlarımla çok vakit geçiriyorum. onları okula bırakıyorum, alıp parka götürüyorum. Onların yüzünü güldürmek için her şeyi yapıyorum.

“Saygısızlık en sevmeğim şey. Bütün insanlar eşit Herkes yanındakine yakınındakine saygı göstermeli.”

“Taraftar Beşiktaş’a inanmaya devam etsinler. Bir söz vericek olursam bu güne kadar oynadığım kulüplerde nasıl formamı terlettiysem, Beşiktaş’ta da aynısı olacak.”

(beIN Sports)

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