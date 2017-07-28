Geçtiğimiz sezon Serie A’da şampiyon olan Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, Harry Kane ile alakalı yaptığı açıklamalarla şaşırttı

Geçen sezonu uzak ara farkla şampiyon tamamlayan ve futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Chelsea, geçen sene 20’nin üzerinde gol atan as forveti Diego Costa’nın takımdan ayrılmasıyla ileri uca oyuncu aramaya başlamıştı. Önce Lukaku’ya teklifte bulundular, ancak, Belçikalı oyuncu Manchester United’ı tercih etti. Hal böyle olunca mavi-beyazlı kulüp de Real Madrid’in oyuncusu Alvaro Morata’yı renklerine bağladı. Ancak, Conte’nin ilk tercihi Morata değil gibi görünüyor. Zira, Premier Lig’de yılın menajeri seçilen Antonio Conte, Harry Kane hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Conte, “Harry Kane, en az 100 milyon Euro eder. Dünyadaki en iyi forvetlerden biri. Eğer bir forvet almak isteseydik bu, Kane olurdu” dedi. 47 yaşındaki menajer, sözlerine şöyle devam etti: “Kane, toplu ve topsuz oyunda fiziksel olarak kuvvetli, sahada kavgadan kaçmıyor ve hava hakimiyeti çok yüksek. Komple bir forvet.”

Harry Kane, son 3 sezonda Tottenham adına 93 gole imza attı. Bu sezon Kuzey Londra ekibi ligi ikinci sırada bitirirken bu başarının en büyük sahiplerinden biri, ligde 29 gole imza atan Kane’di. İngiliz santrafor, geçen sezonlarda defalarca Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlardan teklif aldı ancak Tottenham’da kalmayı tercih etti. Tottenham’ın Kyle Walker hariç bütün oyuncularını kadroda tutması, iki sezondur Premier Lig’i 2’nci sırada bitiren lacivert-beyazlı ekibi bu sezonun da en büyük favorilerinden biri haline getiriyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan analize göre de Messi-Ronaldo ikilisi, Dele Alli-Harry Kane ikilisinden daha az değerli. “Arıyorum ama bir kusurunu bulamıyorum!” diyen Antonio Conte, Dele Alli’yi de övmüştü.

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