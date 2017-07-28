Juventus, Dybala transferi için direnmeye devam ediyor

Son 6 sene boyunca Serie A şampiyonu olan Juventus, Dybala transferi için görüşmek isteyen tüm kulüplere kapıyı kapattığını açıkladı

Bonucci’nin Milan’a gidişiyle çok ciddi bir biçimde sarsılan ve İtalya’daki şampiyonluk iddiası senelerdir ilk defa soru işaretleriyle karşılanan Juventus’un bir yıldızını daha bırakmaya niyeti yok. Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında Barcelona’ya karşı hayranlık uyandıran bir performans sergileyen Dybala ne olursa olsun Juventus’ta kalacak. Konuyla ilgili konuşan Juventus CEO’su Beppe Marotta; Arjantinli oyuncu ile ilgili konuya açıklık getirdi. Marotta, “Paulo Dybala transferi için 10’un üzerinde teklif aldık. Ancak asla satmayacağız. O istediği sürece Juventus’un futbolcusu olacak.” dedi. Dybala ise transfer iddialarına net bir cevap vermedi. Özellikle Barcelona’nın çok istediği 23 yaşındaki oyuncu, transferiyle ilgili sorulara, “Barcelona’ya gitmek her büyük futbolcunun tatması gereken bir şey. Ancak ben kulübümde mutluyum. Gidip gitmemem tamamen kulübe bağlı” şeklinde yanıt verdi. “Ayrıca Dybala, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı.”

Paulo Dybala, kariyerine Arjantin’de başlamış, burada dikkatleri üzerine çektikten sonra 12 milyon Euro karşılığında Palermo’ya transfer olmuştu. Palermo’da ilk sezonları sönük geçse de ve bir sezon Serie B’de mücadele etmek zorunda kalsa da, 2014-15 sezonunda adeta patlama yaptı. Bunun sonucunda 2015’in yaz aylarında 40 milyon Euro karşılığında Juventus’a geçti. İlk sezonunda Serie A’da 19 gole imza atan Arjantinli bu sezonsa ligde 11, Şampiyonlar Ligi’nde 4 gol attı. Dybala’nın değeri 150 milyon euro olarak gösteriliyor.

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