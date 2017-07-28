Almanya’da genç oyunculara verilen Fritz Walter madalyası sahiplerini buldu. Salih Özcan altın madalyayı alırken, bronz madalya ise Gökhan Gül’e gitti.

Fritz Walter madalyası, Almanya’da genç oyunculara verilen bir ödül. 19 yaş altı ve 17 yaş altı olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. 19 aş atı kategorisinin kazananı ise bir Türk! Salih Özcan. Salih, 1998 doğumlu ve Köln’de forma giyiyor. Orta sahada forma giyen oyuncu, bu sezon Bundesliga’da 13 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Köln’ün en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Özcan, alt yaş gruplarında Almanya forması giydi. Alt yaş gruplarında Panzerler adına 8 maça çıkan Salih, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Daha önce bu ödülü kazanan bir diğer Türk oyuncu ise, Emre Can’dı. Kariyerine Bayern Münih’te başlayan, daha sonra Leverkusen’de yıldızını parlatan, en son ise Liverpool’a transfer olan Emre, 2011 yılında 17 yaş altı kategorisinde bu ödülü kazanmıştı.

2017 Fritz Walter bronz madalyasının sahibi ise Gökhan Gül. Salih Özcan’ın altın madalya aldığı kategoride bronz madalyayı kazanan Gökhan, Fortuna Düsseldorf’ta forma giyiyor. Düsseldorf’u mücadele ettiği Bundesliga 2’de sadece 1 maç forma giyen Gökhan, daha çok ikinci takımda mücadele etti. Düsseldorf 2 takımında Regionalliga’da mücadele eden 18 yaşındaki oyuncu, burada sergilediği performansa bronz madalyaya layık görüldü. Aynı Salih gibi alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyen Gökhan, sarı-siyahlı formayla 15 maça çıkarken 3 gol attı. Son dönemde “Almanya neden bu kadar iyi?” sorusuna “Çünkü Alman değiller” diyenler bir kez daha kazandı!

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