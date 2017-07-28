Santi Cazorla röportaj verdi: “Oğlum ne zaman oynayacağımı soruyor”

Arsenal’in 2016’nın Ekim ayından beri sakatlıklarla boğuşan İspanyol oyuncusu Santi Cazorla sessizliğini bozdu

Arsenal’in başarılı oyuncusu Santi Cazorla, 2016 Ekim’de oynanan Arsenal-Ludogorets maçında sakatlanmış ve sezonun geri kalanında bir daha forma giyememişti. Bu sakatlıktan itibaren 8 farklı ameliyata giren futbolcu, verdiği röportajda sakatlık sürecini anlattı. İspanyol radyosu Onda Cero’ya konuşan Cazorla, ne kadar zaman alacağını bilmediğini ama mutlaka futbola döneceğini söyledi. Doktorların daha önce kendisininki gibi bir vakaya rastlamadığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: “Futbolu bırakmayı bile düşündüm. Bacaklarımda kuvvet yok ve tendonum çok zayıf. Tendonumun eski haline gelmesi için hala çalışıyoruz. Oğlum ne zaman sahalara döneceğimi her gün soruyor çünkü beni sahada görmek istiyor. Umarım yakın zamanda bu gerçekleşir.”

Santi Cazorla, Wenger’i zora sokan sakatlığa rağmen Arsenal ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. FA Cup’ı müzesine götüren Arsenal’in Wembley’deki kutlamalarına da katıldı ve kendini takımdan dışlanmış hissetmedi. İspanyol oyuncu, bundan şöyle bahsediyor: “Arsenal kulübüne minnettarım. Ben ameliyata girmeden önce sözleşmemi yenilediler ve bana inandıklarını söylediler. Bu güveni boşa çıkarmamaya kararlıyım. FA Cup kutlamaları büyüleyiciydi ve bunun bir parçası olmak harikaydı.” Birçok Arsenal taraftarı, takımın ligdeki başarısızlığını Cazorla’nın yokluğuna bağlıyor. Arsenal, geçen sezon FA Cup’ı kazanma başarısız gösterse de, ligde 5’inci sırayı almış ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılamamıştı.

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