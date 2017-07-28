Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Gareth Bale konusunda her şeyin mümkün olduğunu söyledi. Real Madrid’in transfer politikasını değiştirmesinden sonra Zidane, kadrosunu bir arada tutmak konusunda sorunlarla karşılaşıyor!

Yaz başında Sipanya’da vergi kaçırmakla suçlanan ve takımdan ayrılmak istediği yüksek sesle konuşulan Cristiano Ronaldo’nun ardından, şimdi de Bale’ın ayrılığı gündemde. An itibarıylaReal Madrid, Kylian Mbappe’nin transferinde büyük aşama kaydetti ve 18 yaşındaki Fransız oyuncu için tam 180 milyon euro’yu gözden çıkardı. Doğal olarak bu denli büyük bir yatırım yaptığı futbolcuyu ilk 11’de düşünüyor. Bu durum, İspanyol ekibinin ünlü “BBC” üçlüsünün bozulacağı anlamına gelebilir zira, Mbappe ileri üçlüde forma giyecek. Teknik direktör Zidane, Gareth Bale belirsizliği nedeniyle üçlünün bozulma ihtimaline karşılık şöyle konuştu: “Umarım BBC üçlüsü bir sezon daha kalır. Hatta herkesin kalmasını istiyorum ancak 31 Ağustos’a kadar her şey olabilir.”

Fransız teknik adam, Mbappe’nin 180 milyon euro’luk bonservis bedeliyle alakalı ise, “Ben teknik direktörüm. Mbappe’nin bu paraya değip değmeyeceğini söylemek benim işim değil” dedi. Gareth Bale’ın ise kulüplerle irtibata geçmeye başladığı konuşuluyor. Bale sezon boyunca sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamadı. Son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde de İsco’nun arkasında yedek kalan Galli oyuncunun Manchester United’a yakın olduğu belirtiliyor. United’ın menajeri Jose Mourinho, kısır geçen sezonun ardından takımın hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Gareth Bale’ın da tekrar Premier Lig’e dönmeye sıcak bakabileceği düşünülüyor. 2016 yılının ağustos ayında Gareth Bale’in sözleşmesi uzatılmıştı, futbolcunun Real Madrid’le 2022 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

Yorumlar

yorumlar