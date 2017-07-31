Anadolu kulüpleri için yabancı transferi yapmak her zaman zor olmuştur. Özellikle kariyerli ve ünlü oyuncuları Anadolu’ya getirmek oldukça güçtü. Bu sezon kendini aşan Anadolu kulüplerinin yaptıkları en önemli 10 transferi derledik. İşte o isimler:

Beto

Belki de bu zamana kadar Anadolu kulüpleri için transfer edilmiş en kariyerli kalecilerin başında gelen Beto, 3 Avrupa Kupası şampiyonluğu, 2 Portekiz kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ile kariyeri kupalarla dolu bir kaleci. Sporting altyapısından yetişen 35 yaşındaki kaleci Porto, Cluj, Braga ve Sevilla formalarını giydi. Sevilla ile 2, Porto il1 kez Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı. 11 kez Portekiz Milli takımıyla da maçlara çıkan Beto artık Göztepe’nin kalesini koruyacak.

Yoan Gouffran

31 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu 5 sezon boyunca Bordeaux forması giydi .2012- 13 sezonunun başında 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın yolunu tuttu. 5 sezon boyunca İngiliz ekibinde yer alan oyuncu bu yaz transfer döneminde bedelsiz şekilde ligin yeni takımı Göztepe’ye transfer oldu. 2008-09 sezonunda Bordeaux ile hem lig şampiyonluğu hem de Fransa Kupası zaferi yaşayan oyuncu, artık Göztepe formasını terleticek.

Miguel Lopes

Hiçbir takımda çok uzun süre kalamayan oyuncu Braga, Real Betis, Porto, Lyon ve Sporting Lisbon gibi Avrupa’nın büyük kulüplerinde forma giydi. 2016-17 sezonunda Sporting Lisbon’dan Akhisarspor’a kiralık olarak geldi ve 31 maça çıkarak en fazla forma giydiği sezon oldu. Sağ bek pozisyonunda oynayan oyuncu geçen sezon daha çok hücuma verdiği destekle dikkatleri çekti. Geçen sezon 3 gol 3 asistlik katkı sağlayan Lopes, bu yaz transfer döneminde Sporting Lisbon’dan bedelsiz transfer edildi.

Jeremy Menez

Fransa futbolunun en iyi forvetlerinden biri. Altyapısında yetiştiği Sochaux’dan 3 buçuk milyon euro’ya Monaco’ya transfer oldu. Monaco’da geçirdiği 2 sezonun ardından 12 milyon euro bedelle İtalyan takımı Roma’ya transfer oldu. Roma ile 114 maça çıkan Fransız forvet oyuncusu, 3 sezonun ardından 8 milyon euro karşılığı Fransa’ya dönüş yaptı ve Paris Saint-Germain’e transfer oldu. 3 sezon Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, tekrar İtalya’nın yolunu tuttu ve Milan’a bonservissiz transfer oldu. Milan’da en gollü sezonunu geçiren forvet oyuncusu 2 sezonda 46 maça çıktı 20 gol atıp 4 de asist yaptı. Milan’daki 2 sezonun arından yine Fransa’ya dönen oyuncu Bordeaux kulübüne transfer oldu. Büyük sakatlıklar atlatan oyuncunun son durağı Antalyaspor oldu. Menez, Paris Saint-Germain takımıyla 2 lig şampiyonluğu ve lig kupası şampiyonluğu yaşadı. Avrupa’nın büyük kulüplerinde top koşturmuş olan Menez artık Antalyaspor için ter dökecek. Antalyaspor’a gelir gelmez yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen Anadolu kulüpleri için önemli bir isim olduğu açıkça ortada.

Andre Castro

Altyapısından yetenekli oyuncu çıkarmakla ve onları yüksek fiyatlara satmasıyla bilinen Porto’nun altyapısından yetişen oyuncu, Türkiye’ye ilk olarak Kasımpaşa ile adım attı. 2013-14 sezonunun başında, 1 milyon euro kiralama bedeli ile Kasımpaşa’ya kiralandı. Gösterdiği başarılı performans karşısında kayıtsız kalamayan Kasımpaşa yönetimi bir sezon sonra oyuncunun bonservisini 2 milyon euro karşılığından satın aldı. Kasımpaşa formasıyla oynadığı 4 sezonda nerdeyse hiç maç kaçırmayan orta saha oyuncusu tam bir istikrar abidesi. Castro, geçtiğimiz sezon play-off’lara kalarak, finalde Eskişehirspor’u yenerek Süper Lig’e çıkan ve İzmir’in Süper Lig hasretine son veren Göztepe’ye transfer oldu.

Hamidou Traore

Son iki sezondur Elazığspor formasıyla 1.Lig’de mücadele eden Traore; güçlü fizik yapısı, topla iyi ilişkileri ve pozisyon alma bilgisiyle yaşından büyük bir futbol oynuyordu. Sadece 20 yaşında olan Traore, 1 milyon Euro karşılığında Karabükspor’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 5 gol 4 asistle oynayarak hücuma da hatırı sayılır bir katkı veren Malili oyuncu, bu sezon gösterdiği performansın ödülü olarak milli takımında da şans buldu. Kendisini 1.Lig’in Papa Alioune N’Diaye’si olarak adlandırmak yanlış olmaz.

Serdar Gürler

Daha önce Elazığspor’da parlayan ve burada sergilediği oyunla büyük kulüplerin dikkatini çeken Serdar, Trabzonspor’a transfer olmuştu. Ancak Karadeniz ekibinde istediği şansı bulamadı ve önce Kayseri Erciyes’e kiralandı, ardından da bonservisiyle Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Devre arasında geldiği Alkaralar’da ik zamanlarında zorlansa da bu sezonla birlikte patladı. 2016-17 sezonunu takımın en golcüsü olarak 13 golle kapatan ve milli takıma seçilen Serdar Gürler, sezon sonunda sözleşmesi bitince, bedelsiz olarak Osmanlıspor’un yolunu tuttu. Santraforlarından verim alamayan Gençlerbirliği’nde “sahte 9” olarak harika bir performans veren Serdar’ın Osmanlıspor’da ne yapacağı merak konusu.

Arouna Kone

İlk olarak PSV’de parlayan Kone, daha sonra Sevilla’ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanyol ekibinde son derece verimsiz yıllar geçiren Fildişili oyuncu, Wigan takımına geçti. Wiganda hocası Roberto Martinez ile son derece iyi ilişkiler kurdu ve Wigan’ın gol yükünü sırtladı. İspanyol teknik adam Everton’ın başına geçince Kone’yi de yanına götürdü. Everton’da yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak düşünüldü ve önemli goller attı. Bu sene Koeman ile forma şansı azalınca sözleşmesini yenilemedi ve bedelsiz olarak Sivasspor’a imza attı. Kone, 34 yaında olmasına rağmen güçlü fiziğini korumuş ve bununla ligimizde iş yapma ihtimalı yüksek. Ayrıca, iyi bir bitirici sayılır ve tecrübesiyle gol yollarında önemli bir silah olabilir. Jhon Murillo 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu

Jhon Murillo

Benfica’dan Kasımpaşa’ya kiralık olarak katıldı. Daha önce Portekiz’den oyuncu kiralayan ve başarılı olan Kasımpaşa bu formülden şaşmıyor. Venezuelalı oyuncu Başakşehir’e transfer olan Tunay Torun’un yerini doldurmak gibi zor bir görev üstlenecek ancak, aynı tarzda oyuncular olmadıklarını söyleyebiliriz. Tunay, çok hızlı olmasa da topla etkili, gerektiğinde oyun da kurabilen bir oyuncuydu. Murillo ise, daha çok hızıyla öne çıkıyor. İçe kat etmeyi seven kanat oyuncusu bu yolla birçok gol bulabilir.

Asamoah Gyan

2010 Dünya Kupası’yla kendini bizlere tanıtan Gyan harika bir turnuva geçirmiş ve Gana’nın çeyrek finale çıkmasında çok önemli rol oynamıştı. O turnuvada kuvvetiyle ve mermi gibi şutlarıyla fark yaratan Ganalı oyuncu daha sonra Katar’a transfer olarak herkesi şaşırtmıştı. Daha sonra Çin’de ve Brileşik Arap Emirlikleri’nde oynadı. 31 yaşındaki oyuncu Kayserispor’a bedelsiz transfer olurken senede 500.000 euro alacak. Dünya Kupası’ndan bu yana gerilemiş olması kuvvetle muhtemel ancak kendini futbola verirse bir Makukula etkisi yapmaması için hiçbir sebep yok.

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