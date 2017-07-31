Orta sahaya takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester United’ın Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini’ye talip oldu.

Manchester City’den Fernando’yu transfer etmeye yakın olan Galatasaray, orta sahada alternatifli bir kadro kurmak için arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Osmanlıspor’dan N’diaye için teklif veren sarı-kırmızılıların ilk teklifi reddedilmişti. Oyuncu için yeni bir teklif vermeye hazırlanan Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. N’diaye için girişimlerine devam eden Galatasarayın, Manchester United’dan Marouane Fellaini’ye teklif sunduğu belirtildi. Geçtiğimiz Cumartesi günü transferlerle alakalı açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticisi Cenk Ergün, Fellaini transferi ile ilgililendiklerini.

“Fellaini transferi için hiç şansları yok”

Galatasaray ile oyuncunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edilse de, Galatasaray’ın karşısına transfer için büyük bir engel çıktı. Manchester United’ın, Valeranga ile yaptığı hazırlık maçının ardından konuşan United menajeri Jose Mourinho Fellaini transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam “Galatasaray’ın beni alması, Fellaini’yi almasından daha kolay. Benim için çok önemli, hiç şansları yok” açıklamasıyla transfere izin vermeyeceğini söyledi. Medyada yer alan bir başka iddia ise Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor’un Fellaini’yi veto ettiği ve N’diaye’yi ısrarla istediği. Tudor’un kafasındaki oyun planına Fellaini’nin uygun olmadığı, N’diaye’nin daha haraketli ve iki yönlü bir oyuncu olduğu için Tudor’un iki youncu arasında seçimini N’Diaye’den yana kullandığı medyada yer alan haberler arasında. Galatasaray’ın Mourinho’nun yaptığı bu açıklamanın ardından nasıl bir yol izleyeceği, transferden vazgeçip başka alternatiflere mi yöneleceği yoksa Fellaini transferi için ısrarcı mı olacağı büyük merak konusu.

2008 yılında ülkesi Belçika’nın Standart Liege takımından, İngiliz kulübü Everton’a 21 milyon 760 bin euro bedelle transfer olan oyuncu, tam 5 sezon Everton forması giydi. 177 maça çıkan oyuncu 33 gol atıp, 26 da asist yaptı. 2013-14 sezonunda 32 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer bir başka İngiliz kulübü Manchester United’a transfer oldu. 4 sezondur formasını giydiği United’da şimdiye kadar 133 maça çıktı 15 gol attı, 9 asist yaptı. Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile bir kez FA Cup’ı, İngiltere Kupası’nı ve geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı.

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