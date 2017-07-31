Barcelona’da Neymar transferi yılan hikayesine döndü!

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Neymar transferi hâlâ netlik kazanmasa da son yaşananlar Brezilyalının Fransa’ya doğru yol aldığını gösteriyor.

Bu yaz transfer döneminin iki yıldızı var aslında. Monaco’nun 18 yaşındaki genç yeteneği Kylian Mbappe ve tabii ki Neymar. PSG’nin Katarlı sahipleri transfer döneminin başından beri Neymar’a olan ilgisini fazlasıyla gösterdi. Sezon içinde, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ikinci maçında, Barcelona Fransız ekibini 4-0’ın rövanşında 6-1 yenerken, sahnenin tek sahibi Neymar’dı. Brezilyalı yıldız sergilediği mucizevi performansla PSG’yi kupa dışına itmişti. Bu oyun, Nasser Al-Khalifi’yi de derinden etkilemiş olacak ki Katarlı iş adamı Neymar transferi için 222 milyon euro ödemeye hazır. 25 yaşındaki oyuncuya ise; yıllık 30 milyon euro, 40 milyon euro imza parası, istediği zaman Brezilya’ya gidip gelmesi için tahsis edilen özel bir jet ve Katarlıların otellerinden birinden hisse önerildiği konuşuluyor.

Messi’nin gölgesi

Neymar, halihazırda dünyanın en iyi 3 futbolcusundan biri. PSG maçı bir yana, sezonun ilk yarısındaki sakatlık ve düşüşünün ardından ikinci yarıdaki performansı muazzamdı. Santos’ta 17 yaşındayken gösterdiği potansiyele zaten çıkmıştı ama onun da üstüne koymayı başardı. Sorun şu ki, belki de tarihin en iyi futbolcusuyla aynı takımda, aynı sahada oynuyor. Lionel Messi ile futbol oynamak, genellikle çok kolay olsa da, özellikle takıma hükmetmek isteyen hücum oyuncuları için son derece zor. Zamanında Guardiola, Messi’nin daha çok öne çıkabilmesi ve sorumluluk alabilmesi için Barça taraftarları arasında bir efsaneye dönüşen Ronaldinho’yu takımdan göndermişti. Barcelona’dan Messi’yi gönderemeyeceğine göre, Neymar’ın daha da öne çıkabilmesi ve bir takıma liderlik edebilmesi için ayrılmaktan başka seçenek kalmıyor.

Antrenmanda kavga

Bu arada, Neymar’ın takımdaki huzursuzluğuna dair kanıt sayılabilecek bir olay yaşandı geçen günlerde. Pique, “Neymar kalıyor” açıklaması yaptıktan birkaç gün sonra Barcelona Miami kampında antrenman yaparken birden bire kavga çıktı. Olayın başrollerinde, Barça’nın Benfica’dan yeni transferi Nelson Semedo ve Neymar vardı. Brezilyalı yıldız kavga ayrıldıktan sonra bile Semedo’nun üstüne yürümeye çalıştı ve antrenmanı yarıda bıraktı.

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