1994 yılından beri düzenli olarak her sene çıkan FIFA konsol oyunu FIFA 18 ile bu sene de karşımızda. Hem de kadrosunu futbolun efsane isimleriyle büyüterek!

FIFA Ultimate Team nedir?

Eylül ayında çıkması beklenen FIFA 18 ile FIFA 18 Ultimate Team sezonuda başlayacak. Futbol severlerin en sevdiği oyun durumunda olan FIFA, yıllardır internet üzerinden de oynanmakta. FIFA Ultimate Team adıyla bilinen internet üzerinden oynanan oyun modu, oyunculara kendi takımlarını kurmalarına ve kurdukları takımlarla başka oyuncuların takımlarıyla maç yapmalarını sağlamakta.

FIFA’da yer alan her oyuncunun kendine ait kartları var ve bu oyuncu kartları oyuncular arasında alıp satılıyor.Tabi haliyle en yüksek puana sahip oyuncular en pahalı oyuncular durumunda. Örneğin Cristiano Ronaldo veya Messi gibi oyuncular oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulmakta. İnternet üzerinden yapılan her maçta tıpkı gerçekte olduğu gibi para kazanılmakta. Galibiyette ayrı beraberlikte ayrı meblağlar kazanılıyor. Tabi gerçek para ile de oyuncu alabilmek de mümkün. Fakat iş sadece para kazanıp oyuncu almakla kalmıyor, kadroya dahil edilen her oyuncunun kadrodaki diğer oyuncular ile “kimyasını” doğru kurmak gerekiyor. Bu kimya, iki oyuncu arasındaki benzerliklerle sağlanabiliyor. Örneğin bir sol bek ile stoper arasındaki kimya, ülkelerinin aynı olması, aynı takımda veya aynı ligde yer alması gibi benzerliklerle arttırılabiliyor. Kimya ne kadar yüksek olursa, oyuncu oyun içerisinde takımını o kadar rahat yönetebiliyor.

Efsaneler sahaya iniyor

Eylül ayında çıkacak olan FIFA 18 ile artık efsane futbolcularda, oyuncuların kadrolarında yer alabilecek. Ronaldo, Maradona, Henry, Lev Yashin ve Pele gibi Dünya futbolunda iz bırakmış efsanelerin yer alacağı FIFA 18 Ultimate Team’de, oyuncular kadrolarına efsaneleri katabilecek ve maçlarında efsaneleri kullanabilecek.

Efsane Brezilyalı forvet “gerçek” Ronaldo, “Messi’den önce o vardı” dediğimiz Maradona, Fransız futbolunun yetiştirdiği en büyük forvetlerin başında gelen Henry, Rus futbolunun efsane kalecisi Lev Yashin ve son olarak Brezilya futbolu denince akla ilk gelen isim olan efsane Pele artık takımınınızın bir parçası olabilecek. Tabi bu oyuncuların oyun içindeki fiyatlarının ne kadar olacağı ise şu an için kesin olarak bilinmiyor. Fakat fiyatlarının çok yüksek olacağı bu nedenle çok zor alınabileceği düşünülüyor.

Efsanelerin oyuna daha da heyecan katacağı ve oyun içerisindeki rekabeti dahada kızıştıracağı ortada. Oyun severlerin tek yapması gereken ise bu heyecanı efsaneler eşliğinde kıyasıya yaşamak. Tüm oyunculara yeni sezonda başarılar dileriz. Kadronuzda efsaneniz bol olsun.

