Paris Saint-Germain’e transferi bir türlü netlik kazanmayan Neymar’a Barcelona taraftarlarıdan büyük tepki var.

Paris Saint-Germain’e transferi henüz kesinlik kazanmasa da Barcelona taraftarlarının tepkisi şimdiden başladı. Camp Nou çevresinde asılan afişlerde, Neymar’ın fotoğrafının bulunduğu ve etrafında dolar simgelerinin çizildiği görülüyor. Afişte fotoğrafın altında yer alan yazıda ise tam olarak şu ifadelere yer verilmiş: “Hain aranıyor! Paragözler Barcelona’dan dışarı, sadece bu formayı seven oyuncular girebilir!” Bu tepki, transferi henüz kesinleşmemiş olan Neymar’ın taraftarlarla arasının tamamen açıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Yani Neymar, artık kalsa da hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Hem de gündemi meşgul eden tüm bu konuları dışardan izliyor olma ihtimaline rağmen!

PSG her an transferi bitirebilir

Paris Saint-Germain’e transferi gündemde olan Neymar’ın, hafta içinde sağlık kontrolünden geçip Fransız kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Neymar’ın, Barcelona’da Messi’nin gölgesinde kurtulmak, daha öne çıkabileceği ve sorumluluk alabileceği bir takıma gitmek istediği için Paris kulübüne transfer olmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Brezilyalı yıldız için 222 milyon euro ödemeyi kabul eden Paris Saint-Germain kulübü ise, youncuya yıllık 30 milyon euro ve 40 milyon euro imza parası vermeyi kabul ederek kırılması zor bir transfer rekorunu kırmak üzere.

Antremandaki kavga iplerin koptuğunun kanıtı mıydı?

Geçtiğimiz günlerde Neymar’ın Barcelona’da mutsuz olduğu iddialarının doğru olduğunu ortaya çıkaran bir olay yaşandı. Barcelona’nın Miami kampı sırasında yeni transfer Nelson Samedo ile Neymar arasında yaşanan kavga, oyuncunun kulüple olan bağlarının tamamen kopardığı şeklinde yorumlandı. Agresif tavırlar sergileyen Neymar, tartışma sonrasında bile Samedo’nun üzerine yürüdü ve antremanı yarıda bırakarak sahayı terketti. Yaşanan bu olay Neymar’ın Barcelona’dan ayrılmak istediğinin bir nevi kanıtı oldu.

“Kalıyor” dedi ama…

Barcelona’dan takım arkadaşı İspanyol oyuncu Gerard Pique, geçen hafta sosyal medya hesabından Neymar ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Paylaştığı fotoğrafın altına da “kalıyor” yazmıştı. Pique’nin paylaştığı bu fotoğraf ve yorum, Neymar’ın Barcelona’da kalacağı şeklinde yorumlandı. Paris Saint-Germain’e transferi hakkında yapıldığı düşünülen bu paylaşım, Barcelona taraftarlarını sevindirmişti. Fakat oyuncunun bu son yaşananlardan sonra artık Barcelona’da kalması imkansız gibi görünüyor.

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