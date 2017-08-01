West Ham, Slaven Bilic’le olağanüstü bir hamle bekliyor

West Ham, Slaven Bilic’le sezonu büyük riskler alarak kapattı. Kulüp yeni sezon için hazırlıklarını yine Beşiktaş’ın eski teknik direktörüyle yapıyor

West Ham, Slaven Bilic’le transfer döneminde Pablo Zabaleta, Joe Hart, Marko Arnautovic ve Chicharito ile anlaşma sağladı. Bilic’in yaptığı açıklamaya göre kulüp için transfer dönemi henüz kapanmış değil. Ancak bunun için elden çıkarılmak istenen futbolcularla bir an önce yolların ayrılması gerekiyor. Zira Hırvat teknik adam transfer sezonunda çılgınca para harcamadan başarılı transferler yaptıklarını düşünüyor.

Sezon öncesi yapılan kampta takımın ağır idmanlara rağmen mutlu olduğunu söyleyen Bilic, sezonla ilgili bir öngörüde bulundu: “Sezon başında tüm futbolcularım bireysel eksiklerine ve gelişimine odaklanmış durumda. Elbette maçlar oynanmaya başlandığında bazıları yedek kalacak ve mutsuzluklar ortaya çıkacak. Buna hazırım. Geçtiğimiz sezon düştüğümüz kritik aralığa bu sezon da düşmemek için şimdiden sıkı çalışıyoruz.”

Slaven Bilic, transfer döneminde son olarak Galatasaray’ın yoluna taş koymasıyla gündeme gelmişti. Bilic’in Osmanlıspor’da forma giyen futbolcu N’diaye için West Ham’a 8 milyon euro’luk teklif verdirmesi Galatasaraylıları kızdırsa da futbolcu imzayı Galatasaray’a attı.

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