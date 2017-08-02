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Burak Yılmaz, Trabzonspor için Çin’den döndü 2015-16 sezonunun ortasında, 8 milyon euro bedelle Galatasaray’dan Çin’in Beijing Sinobo Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, Trabzonspor için Çin’de geçirdiği 1 buçuk sezonun ardından Türkiye’ye döndü. İki kez...

Galatasaray ve TFF’nin istediği isim: Mircea Lucescu Galatasaray’da Tudor’un üzerinde bir üst akıl olarak getirilmek istenen, Fatih Terim’in istifasından sonra adı A Milli Takım ile de anılan Lucescu, Türk futbolu hakkında neler düşüncelerini kendisinden öğrenin! “İnsanların...