1 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 2 FA Cup… 2005 Avrupa’nın En İyi Oyuncusu, 2009 İngiltere’de Yılın Oyuncusu ödüllerinin sahibi, Merseyside’ın kırmızı yakasının efsane kaptanı: Steven Gerrard!

Bazı şutlar vardır, kimi zaman kale direğindeki örümceği alır kimi zamansa kale arkasında oturanları ziyaret eder. Anfield Road sakinleri 1998-2015 yılları arasında “şut” tanımını yeniden yazacak bir İngilizle tanıştı. Steven Gerrard şutlarındaki isabet oranıyla taraftarları mutlu ederken herkesi asıl tatmin eden, çektiği şutlarda “Şutunuzla sadece kaleciyi geçmeyi değil, onu yok etmeyi düşünün!” demecini birebir uyguluyor olmasıydı. Peki ya Gerrard’ın o sağ ayağı Anfield’a hiç uğramasaydı?

Steven Gerrard ve kuzeni Jon-Paul Gihooley 1987 yılında evlerine yakın sayılabilecek mesafedeki Whiston Juniors isimli mahalle takımında top koşturmaya başladılar. 7 yaşındaki Steven, formayı sırtına geçirip, bulduğu her boş alanda kendini göstermeye henüz başlamışken kendini fark ettirdi. Steve Heighway, her zaman yaptığı gibi Whiston Juniors maçını izlemek için geldiğinde Steven Gerrard, diğerlerinin arasından sıyrılıp ona adını sordurtmayı başardı. Görüşmeler ve anlaşmalar derken Gerrard, 9 yaşında kendini Liverpool’a bağlayan sözleşmeyi imzalamıştı. Ancak koluna kaptanlık pazu bandını takana kadar geçen sürede her şey bu kadar kolay olmadı!

Gerrard her zaman çok çalıştı. Herkesten çok. Futbol için çalışırken hiç yorulmadığından bu onu çok da zorlamıyordu. Ancak bir gün antrenman sonrası evinin bahçesinde top oynarken hiç olmayacak bir şey oldu: Ayağına bahçede öylece duran bir orak saplandı! Kanlar içindeki oğlunu kucaklayıp hastaneye götüren babası doktorların söylediklerini duyduğunda kulaklarına inanamamıştı. “Ağır yaralanan sağ ayak, bir operasyonla tedavi edilmeye çalışılacak; karşılık alınamazsa tüm vücudun sağlığı için kesilmesi gerekecekti! Paul Gerrard bunu duyar duymaz soluğu Liverpool takımının doktorlarının yanında aldı ve başarılı bir operasyonla bu riskin önüne geçilmesini sağladı. Gelecekte Efsane Kaptan’a dönüşmeden önce Gerrard’ın aldığı tek darbe bu değildi…

Futbol, içinde trajedi de barındıran bir oyundur

1989 baharında Liverpool ile Nottingham Forest, FA Cup mücadelesi için Hillsborough Stadı’nda karşı karşıya gelecekti. Maç düdüğü çalmadan önce büyük bir izdiham yaşandı. Hakem başlama düdüğünü çaldığında bundan habersizdi. Dakikalar 6’yı gösterdiğinde Birleşik Krallık’tan polisler hakemin yanına koşup maçı bitirmesini istedi. Çünkü büyük bir izdiham olmuş 96 kişi ezilerek can vermişti! Hillsborough Faciası‘nı Steven Gerrard için daha da trajik kılansa Jon-Paul Gihooley’in bu izdihamda ölenler arasında olmasıydı. Kuzeni, 9 yaşındaki can yoldaşı artık yoktu…

Gerrard bundan sonra kendini Liverpool’a adadı. Bu adanmışlığın altında biraz da koyu taraftarı olduğu Liverpool’un maçını izlemek isterken hayatını kaybeden kuzeni vardı. Onun anısını sonsuza dek yaşatacaktı. Onun kendisiyle nerede olursa olsun gurur duyacağından bir an bile şüphe duymamıştı. Nitekim de 25 sene kırmızı formayı giyerek bunu kanıtladı. Sayısız kupa ve nice zaferler yaşadı, taraftarı kendisine aşık etti. Bu aşk o kadar görkemliydi ki 2014 yılındaki şampiyonluk öncesi kritik Chelsea maçında takımın gol yemesine sebep olması bile bu aşkı köreltemedi. Steven Gerrard, Liverpool’da devam etmemesi, hatta futbolcu olamaması için çıkan engelleri aşıp Anfield Road’ın efsanesi oldu. Taraftarların, onun için bestelediği marşta söylediği gibi: “Sen gerçek olamayacak kadar iyisin!”

