Hikayeler

Almanya’nın hezimeti Almanya’nın Dünya Kupası serüveni oldukça kısa sürdü! O kadar kısaydı ki 1 buçuk hafta sonra uçak biletlerini almak zorunda kaldılar! 2014 Dünya Kupası’nın şampiyonu olan, disiplinli ve istikrarlı oyunlarıyla...

YAZI | Jamie Richard Vardy Sizler onu, Leicester City’ nin mucizeler yarattığı sezondan gayet iyi tanıyorsunuz. Leicester’ın şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Vardy’nin, bir fabrika işçiliğinden, Dünya Kupasına kadar uzanan yolculuğuna tanık...

Futbolda, hayvanların ilginç hikayeleri- 2 Hayvanlar futbolda her zaman ciddi roller üstlenmiştir. Hazırsanız saymaya başlıyoruz! “Ve kartal nihayet kanatlandı…” Lazio, 2010’da Benfica’dan 125 bin euro karşılığında Olimpa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı ancak Olimpa futbolcu...

Futbolda, hayvanların ilginç hikayeleri Bir geyiğin kayarak müdahalesine maruz kalan savunmacıdan, takıma uğur getiren tavuğa; hayvanlar futbolda her zaman ciddi roller üstlenmiştir. Hazırsanız saymaya başlıyoruz! Tissoka’nın hazin sonu 1991’de Brezilya’nın Ji-Parana ekibi, maçların...

YAZI: Kimliğini Kaybetmek Arjantin ve Brezilya, futbol tarihinin en iyi oyuncularının birçoğunu çıkaran iki ekol: Maradona, Ronaldo de Nazario, Ronaldinho, Batistuta, Zanetti, Rivaldo, Pele, Carlos, Cafu, Messi ve hatta Neymar. Yetenekli oyuncuları...

Futbol Yalanları serisi -2 Telefon hilelerinden sahte oyunculara; bu hikâyeler, tıpkı hayatta olduğu gibi futbolda da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının ispatı! Esteban bir İtalyan ismi!Size yemin edebilirim! 2000’lerde patlayan sahte pasaport skandalı,...

Futbol yalanları serisi -1 Telefon hilelerinden sahte oyunculara; bu hikâyeler, tıpkı hayatta olduğu gibi futbolda da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının ispatı! Futbol tarihinin tanıklık ettiği en fedakar futbolcu! 1970’lerde Libertadores Kupası söz...

Futbol dünyasının gizli kalmış hikayeleri -1 Bazen futbolcuların ve teknik adamların bilinmeyen anıları çok daha iyidir. Muhabirlerimiz daha önce hiç duymadığınız çok özel hikayeleri sizler için anlatıyor… Neville kardeşlerin moda tartışması FFT ekibi olarak 2000...

İlk 5: Kötü rap yapan futbolcu Belki sadece zevk için, belki de kendilerine yeni bir kariyer yolu yapmak için rap yaparak şanslarını denediler. Ancak keşke denemeselerdi...

O golü kaçırdığıma inanamıyorum FFT’nin tribünde maç izleme konusundaki ilk kuralı: Asla 90 dakika bitmeden stadı terk etme! Kızım tuvalete gitmek istedi Arsenal 2-1 Sunderland Premier Lig, 2011-12 Altı yaşındaki bir çocuk tarafından...

Unutulmaz Dünya Kupası maçları serisi -1 Futbol 1-0 Politika ABD 1-2 İran İlk Tur “90 dakikada, politikacıların 20 yıldır yaptıklarından fazlasını yaptık.” Bu sözler Dünya Kupası tarihinin politik anlamda en tartışmalı maçından sonra konuşan ABD’li...