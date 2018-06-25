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Dünya Kupası’nda grup aşaması geride kaldı ve son 16 turunun da sonlarına geldik. Peki 48 maçlık grup aşamasında oyunculara ve takımlara ödüller verilse kimler hangi ödülü kazanırdı? İşte karşınızda 2018 Dünya Kupası...
2018 Dünya Kupası’nda grup maçları tamamalandı. Grup sürecinde sıkılsak da tarihe geçen...
Lewandowski artık farklılık istiyor! Senelerdir aynı ligde oynayan ve yeni heyecan arayan Polonyalı forvet artık buna hazır… Polonya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda büyük bir hüsran yaşayan ve gruplarda elenip...
Çağımızın en popüler spor dallarından biri olan e-Spor için Galatasaray, InGame Group ile iş birliği anlaşması imzaladı Galatasaray ile dünya genelinde 100’den fazla ülkede, 11 dilde, 15 milyondan fazla...
Fenerbahçe’nin Alman asıllı Rus futbolcusu Roman Neustadter, Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesine röportaj verdi! Dünya Kupası kadrosuna alınmadığı için üzgün olan Neustadter, verdiği röportajda Rusya’daki turnuva için Rus...
Jose Mourinho bu sezon Manchester United ile mutlu sona ulaşmak istiyor! Daha önce Shakhtar Donetks’ten Fred ve Porto’dan Dalot’u kadrosuna katan Manchester United’da Jose Mourinho diğer adaylarını da belirledi....
Fransa 98-Fifa 98 karşılaşmasında sahada o kadar çok yıldız isim vardı ki… Attıkları goller ve paslarla bizleri zamanda yolculuğa çıkardılar! Fransa 98-Fifa 98 maçının kadroları; Fransa 98: Barthez –...
PTT’den nostaljik bir hareket! Dünya Kupası özel pulu… Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), “FIFA Dünya Kupası Rusya 2018” konulu anma pulu hazırladı. FIFA’nın resmî işaret, logo...
Geçen ay yaşanan üzücü hadise sonucunda Sporting Lizbon oyuncularından bazıları sözleşmelerini tek taraflı feshetti! Sporting Lizbon’da büyük olaylara sahne olan geçen sezonun ardından, takımdan büyük bir kaçış başladı. Bir...
Geçen sezonun flaş takımı AS Roma, Ajax’ın genç yeteneği Kluivert ile anlaşma sağladı Efsane oyuncu Patrick Kluivert’ın oğlu Justin Kluivert, İtalyan devi Roma’ya transfer oldu. İtalyan kulübü, 19 yaşındaki...
Atletizme veda eden efsane atlet Usain Bolt, Manchester United ve Portekizli menajer Jose Mourinho hakkında ilginç açıklamalar yaptı Manchester United taraftarlığıyla bilinen Usain Bolt, “Sezona iyi başladık ancak sonra...
UEFA, Şampiyonlar Ligi organizasyonunda kullanılacak yeni dizaynını basına tanıttı! UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamayla beraber Şampiyonlar Ligi için alışık olduğumuz dizayn verenklerde bu seneden itibaren değişikliğe gidiliyor. Alışkın olduğumuz...