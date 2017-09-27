Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta ikinci gün maçlarının odağı Fransa’da!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta ikinci gün heyecanı bugün oynanacak 8 maçla devam ediyor!

Salı gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta ilk gün maçlarından sonra Çarşamba günü maçları bugün oynanacak. Açılış maçı saat farkından dolayı Karabağ ve Roma arasında oynanacak maçla başlıyor. İşte gruplarda son durum…

A Grubu: Liderlik ve ilk puan mücadeleleri- 1

3 puanlı iki takımdan Manchester United ve Cska Moskova, Rusya’da karşı karşıya gelecek. Kazananın gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacağı mücadelede Manchester United favori konumda. İlk puanları almak isteyen Basel ve Benfica kozlarını Saint Jakop Park’ta paylaşacak.

B Grubu: Gecenin maçı

Gecenin maçında ilk maçını 5-0 kazanan PSG’yle, ilk maçını 3-0 kazanan Bayern Münih, Fransa’da karşı karşıya gelecek. Nefesleri kesecek bu maçta sahada yıldız yağmuru olacak. Gecenin başka maçında Celtic-Anderletch karşılaşmasında takımlar ilk puanlarını almak için savaşacaklar.

C Grubu: Wanda Metropolitano’da ilk CL maçı

Günlerdir bu maçı bekleyen Atletico Madrid nöbette! Yeni stadı Wanda Metropolitano’da ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Madrid ekibinde heyecan had safhada. İlk rakipleri ise grubun lideri Chelsea olacak. Diğer maçta Azerbaycan temsilcisi Karabağ evinde Roma’yı konuk edecek. Bu maçın başlama saati ise 19:00 olacak.

D Grubu: Liderlik ve ilk puan mücadeleleri- 2

3 puanlı iki takımdan Sporting Lizbon evinde İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. İlk maçında deplasmanda Barcelona’ya 3-0 kaybeden Juventus, evinde Olympiakos’u ağırlayıp ilk 3 puanını alıp sürprize izin vermemeye çalışacak.

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