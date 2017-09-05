​Suriye Milli Takımı mermilerin arasından Dünya Kupası’na gidiyor!

Futbol, kimi zaman bir çocuğun sevinç çığlığı, kimi zaman savaşın ürkütücü sesinin susturucusudur… Yıllardır iç karışıkla ve radikal örgütlerle mücadele eden Suriye Milli Takımı Dünya Kupası’na adım adım ilerliyor!

2018 Rusya Dünya Kupası Asya elemeleri kapsamında ​Suriye Milli Takımı Japonya, Kamboçya, Afganistan ve Singapur ile 2’nci tur grup maçlarında eşleşti. Grubu 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Japonya’nın ardından 2’nci sırada tamamlayıp 3’üncü tur eleme gruplarına yükseldiler.

İran, Güney Kore, Çin, Özbekistan ve Katar’ın bulunduğu zor gruba düşen Suriye, son maç öncesinde 9 maçta topladığı 12 puanla 3’üncü sırada yer alıyor.

Asya elemelerinde statü

Asya elemelerinin statüsüne göre 2 grupta ilk 2 sırayı alan 4 takım direkt Dünya Kupası’na katılırken, 3’üncü sırada yer alan 2 takım kendi arasında play-off maçı yapacak. Play-off’dan galip ayrılan ekip daha sonra CONCACAF elemelerinden gelen takım ile Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip son bileti alan takım olacak.

Suriye Milli Takımı play-off’la ya da direkt katılabilir

İran-Suriye, Katar-Çin, Özbekistan-Güney Kore maçlarının sonucuna göre birçok ihtimal devreye giriyor. İran 21 puanla liderliği garantiledi, Güney Kore 14 puanla ikinci sırada. Averajla Özbekistan’ın önünde 3.sırada 12 puanlı Suriye Milli Takımı yer alıyor. 9 puanlı Çin 5, 7 puanlı Katar 6’ncı sırada…

Suriye İran’ı yener, Güney Kore Özbekistan’a yenilirse direkt Dünya Kupası’na katılacak. Güney Kore de galip gelirse Suriye play-off’lara kalacak. Suriye yenilir Güney Kore Özbekistan’ı yenerse yine play-off’a kalan ekip Suriye olacak.

Yorumlar

yorumlar