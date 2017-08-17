1 buçuk senede 7 kupa kazanan Zidane ve alametifarikaları!

Fransız efsane, son iki yıldır kupaları kimseye bırakmıyor. 7 kupa kazanan Zidane “teknik direktörlükte de efsane olma” hedefine ulaşmak üzere!

Tarih, 5 Ocak 2016. Bir önceki sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ni Barcelona’ya kaptıran Real Madrid, Rafael Benitez ile yeni bir sezona başlamış ancak, 6 aylık performans kimseyi tatmin etmemişti. İspanyol ekibi ligde Benitez ile çıktığı 18 maçta 47 puan almış, ancak lider Barcelona’nın 5 puan gerisinde kalmıştı. Real Madrid başkanı Florentino Perez’in sabrıyla nam salmış biri olduğu söylenemezdi ve değişiklik gerçekleşti. Carlo Ancelotti döneminde yardımcı antrenörlük yapan ve hali hazırda Madrid’in pilot takımı Castilla’yı çalıştıran Zinedine Zidane, Kralın takımının yeni hocası olmuştu. Futbolculuğunda gerçek bir kulüp efsanesi olan ve Florentino Perez’in dünya üzerinde en güvendiği insanlardan biri olan Zidane, belki de kaderi olan göreve layık görülmüştü. “7 kupa kazanan Zidane” diye başlayan cümleler kurulacağını kendisi de tahmin edemezdi!

Zidane, geldiğinde karşısında dünyanın en yetenekli oyuncularını bulduysa da, takım olma olgusunda eksiklikler gördü. Takımın taktik ilerlemeden ziyade ruhsal bir yükselişe, güveni zedelenen oyuncuların güveninin tazelenmesine ihtiyaç vardı. Fransız efsane, Real Madrid ile ilk maçına 9 Ocak 2016 tarihinde Deportivo karşısında çıktı. 5-0’lık galibiyetten ziyade Madrid ekibinin sahada ne yaptığını son derece iyi bilmesi, ve o zamana kadar performansı hayal kırıklığı olmasa da “daha iyi olabilir” seviyesindeki Bale’ın harika bir oyunla hat-trick yapması taraftarları sevindirmişti. Takım daha sonra oynadığı 6 maçta mağlup olmadı. Arada iki beraberlik canları sıksa da, eflatun-beyazlıların oyunu keyif veriyordu. Takım, topu Benitez dönemine kıyasla çok daha hızlı taşıyordu. En büyük fark buydu. Oyuncuların da sahada daha kararlı olduğu söylenebilirdi ve en önemlisi, daha önce kadroda düşünülmeyen oyunculardan aldığı verimdi.

Zidane’ın antrenörlüğünü sadece iki oyuncu üzerinden okumak doğru değil belki, ancak, bu ikiliye özel bir paragraf açmadan bu yazıyı kapatamayız. 45 yaşındaki teknik adam, saha içindeki taktik dehasından ziyade –elbette oraya da geleceğiz, zaten hem saha içi; hem de saha dışında başarılı olmadan 1.5 senede 7 kupa kazanamazsınız- oyuncu psikolojisinde gösterdiği başarılarla mucizevi. Bu iki oyuncu; İsco ve Casemiro. Zidane’dan önce İsco, ligde ve Avrupa’da şans bulsa da genelde sonradan oyuna giren, Real Madrid taraftarlarının kuşkuyla baktığı bir oyuncuydu. Casemiro ise, satın alınıp Porto’ya kiralık gönderildikten sonra satılmış; ikinci sezonunda oynadığı oyun sonrasında maddeden yararlanılarak alınmış ama Benitez tarafından neredeyse hiç düşünülmemişti. Zidane ile birlikte bu oyuncuların performansı zirveye ulaştı, daha da önemlisi sahada adeta sokakta futbol maçı yapıyormuşçasına rahatlar. İsco, artık dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilirken, Casemiro orta sahaya kattığı dinamizm ile Madrid’in kilit adamlarından biri haline gelmiş durumda.

Real Madrid, 2015-16 sezonunu ligde şampiyon Barcelona’nın 1 puan gerisinde 2’nci, Şampiyonlar Ligi’nde ise şampiyon olarak tamamladı. Fransız teknik adam, takımı devraldıktan sonra sadece 2 maçta mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Wolfsburg ve ligde içerdeki Atletico Madrid maçları. Özellikle Bernabeu’da derbi mağlubiyeti sonrası tartışılsa da Avrupa’nın en büyük kupasını alarak eleştirilere yanıt verdi.

2016-17 sezonu İspanyol ekibi açısından iyi başladı. Lige 4 maç üst üste galibiyetle başlandı. Kasım ayının sonunda ise Gareth Bale sakatlığa kurban gitti. Galli oyuncunun tendonu zedenlendi ve 4 ay sahalardan uzak kaldı. Bale’ın yerine geçebilecek kalibrede bir kanat oyuncusu yoktu Madrid’in. Zidane, taktik dehasını burada konuşturdu. James Rodriguez veya İsco’yu kanatta oynatıp onları kısıtlamak yerine, rakibini merkezden adeta parçalayan ve Ronaldo’nun serbest oyunuyla hücumda her yere hâkim bir Real Madrid izledik sezonun kalanında. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş’a transfer olan Pepe’nin yerine Varane’ın monte edilmesiyle birlikte takıma defansta mobilite kazandıran Zidane, Carvajal-Ramos-Varane-Marcelo-Modric-Casemiro-Kroos-İsco-Ronaldo-Benzema ilk 11’iyle kulüp tarihinin en uzun namağlubiyet serisini, en önemli oyuncularından biri sakat olmasına rağmen yakaladı. Orta alanda Casemiro boğucu bir pres yapıyor, Modric ve Kroos hızlı çıkılan kontra ataklarda milimetrik paslar veriyor, İsco ve Ronaldo da 3’üncü bölgeyi parselleyerek işi bitiriyordu. Ronaldo, yeni görevinde oyunda daha fazla alan buldu ve daha da efektif olmaya başladı. Gol sayısında geçen senelere göre azalma olsa da(özellikle ligde), bunun nedeni Portekizli yıldızın artık 32yaşında olması ve bazı maçlarda aktif dinlenmeye geçmesi. Bu durumu NBA seven okurlarımız LeBron James üzerinden de ilişkilendirebilir. Kritik maçlarda geçen senelere göre çok daha etkili bir Cristiano Ronaldo izledik bu sezon. Özellikle Şampiyonlar Ligi yarı finali iilk maçında Atletico’ya karşı yaptığı hat-trick inanılmazdı.

Fransız efsanenin genç oyunculara olan olumlu etkisini de konuşmak gerekiyor. Marco Asensio, Raphael Varane ve Mateo Kovacic gibi isimler Zidane’ın kanatları altında müthiiş bir gelişim gösterdiler. Özellikle Asensio, hocasının kendisine verdiği şansı harika kullanarak Real Madrid’in ihtiyaç anında başvurabileceği bir futbolcu haline geldi. Kovacic ve Asensioo, bugün eflatun-beyazlılar haricinde her takımda banko oynayabilecek seviyede. Bunu da büyük oranda Zidane’a borçlular. Sadece genç oyuncular değil, belki de James Rodriguez hariç herkes bu dönemde kendini geliştirdi. Bu gelişimlerin bir sırrı da 45 yaşndaki teknik adamın kusursuz uyguladığı rotasyon sistemi. Geçen sezon takımda tam 19 oyuncu tüm turnuvalarda 20 maçın üzerinde oynadı ki, bu inanılmaz bir rakam. Takımda en fazla maça çıkan oyuncu ise, 47 maçla Lucas Vazquez. Karşılaştırma yapacak olursak, Barcelona’nın en çok oynayan oyuncusu Messi 52 maça çıkarken, Atletico’nun en fazla maça çıkan ismi Koke 54 maçta forma giymiş.

Şampiyonlar Ligi finalinin başladığı saatte maç ortada gibi gözüküyordu. Juventus, Barcelona’yı paspas ederek elemiş, yarı finalde de Monaco’yu fazla zorlanmadan geçmişti. Maçın ilk yarısı da zaten ortada geçti. Ancak, ikinci yarıda Real Madrid belki de futbol tarihinin en kudretli 45 dakikalarından birini oynadı. Zidane’ın soyunma odasında söyledikleri işe yaramıştı. Kendisine egoları nasıl yönettiğine dair sorulan bir soruya, “Ben olaya ego değil, insan yönetmek şeklinde bakıyorum. Bu konuda iyi olduğumu söylemiyorum ancak, bunu kendi yolumla yapıyorum. Oyuncularla da kimyamız tutuyor” diyerek mütevazı davranmıştı ancak bu işte belki de tarihin en iyilerinden biri. Ancelotti gibi ego yönetmek konusunda usta bir isimle birlikte çalışmak da hiç şüphesiz bu konuda yardımcı oldu. İspanyol ekibi aynı zamanda lig şampiyonluğunu da zorlanmadan kazandı. La Liga kupası en son 2012 yılında Madrid’in müzesine girmişti ve bu lig şampiyonluğu taraftarlar için Devler Ligi’nden çok daha önemliydi. La Liga kazanıldığı gün, Zinedine Zidane, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de Real efsaneleri arasına girmişti.

2017-18 sezonunda ise şimdilik kaldığı yerden devam etti Zinedine Zidane ve Real Madrid. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United’ı sürklase ederek alınan bir Avrupa Süper Kupası ve ezeli rakip Barcelona’yı iki maçta da mağlup ederek alınan İspanya Süper Kupası. Zidane ve Modric-Casemiro-Kroos üçlüsü kaldıkça, Real Madrid çıktığı bütün kupaların favorisi gibi görünüyor. Bakalım, en son 70’lerin ortasında Bayern tarafından yapılan üst üste 3 Şampiyonlar Ligi alma başarısını, bu takım ve bugüne kadar 7 kupa kazanan Zidane da elde edebilecek mi?

Yazı Cengiz Uygur

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