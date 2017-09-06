Dün oynanan İran maçında son dakikada bulduğu beraberlik golüyle Dünya Kupası Asya play-off’larına katılmaya hak kazanan Suriye Milli Takımı savaşla iç içe bir başarı hikayesi yazıyor!

90+3’üncü dakika. İranlı savunma oyuncusunun uzaklaştırdığı topa Suriyeli futbolcu kafayı vuruyor. Top, orta sahanın rakip yarı alana bakan diliminde oyuna sonradan giren Mardim Mardikian’ın önünde kalıyor. Mardkian topu ceza sahasına kadar sürüyor, önüne hiçbir engel çıkmıyor. Ceza sahasına geldiğinde sağ taraftan boşa çıkan Omar Al Somah’a nazikçe bırakıyor topu. Artık Al Somah’ın ayağının ucunda, iç savaşla mahvolmuş bir ulusun umutları duruyor. 28 yaşındaki futbolcu topu düzgün bir vuruşla kalecinin bacaklarının arasından ağlara gönderiyor ve maçın oynandığı Tahran Azadi Stadyumu’na gelmeyi başarabilen az sayıdaki Suriye taraftarı sevinçten çılgına dönüyor. Suriye Milli Takımı mermilerin arasından Dünya Kupası play-off’larına yolculuğuna efsanevi bir şekilde devam ediyor!

Tarek Jabban, 1994’te Japonya’yı finalde 2-1 yenerek Asya Gençler Şampiyonası’nı kazanan Suriye takımının bir parçası. Bugüne kadar Suriye Ligi’nin gördüğü en iyi oyunculardan biri. Futbolu bıraktıktan sonra Suriye A Milli Futbol Takımı’nda yardımcı antrenörlüğe başlayan Jabban, BBC’ye verdiği röportajda bu takımla çalışmanın gurur verici olduğunu söylüyor. Çok zor şartlardan geçtiklerini vurgulayan 41 yaşındaki teknik adam, “Güvenlik problemleri nedeniyle evdeki madalyalarımı bile saklamak zorunda kalıyorum. Böyle bir ortamda Dünya Kupası hayalimizi hâlâ sürdürebilmemiz gerçek bir başarı” diyerek takıma şükranlarını sunuyor.

Özbekistan maçı primi 1000 dolar

Suriye, Mart ayında Özbekistan ile son derece kritik bir maça çıktı. 5’inci maçlar sonunda 5 puan toplayabilen Suriye, 9 puanla üçüncü olan ve play-off potasında olan Özbekistan ile karşılaştı. Play-off yarışında kalmak adına maç kazanılmak zorundaydı. Belki de ülke futbol tarihinin en önemli maçı için Suriye Futbol Federasyonu’nun belirlediği prim ise 1000 dolardı. Bu para, milli takımdaki futbolcuların çoğunun yıllık maaşından. Bu primin ne kadar yardımı oldu bilinmez ancak Suriye maçı 1-0 kazandı ve Özbekistan ile olan puan farkını 1’e indirdi.

Malezya’ya sürgün

Ülkenin 7 senedir içinde bulunduğu savaş sebebiyle Suriye maçlarını kendi ülkesinde oynayamıyor. Dünya Kupası Elemeleri için bir yer arayışında olan federasyon önce Macau’ya teklif götürdü. Asya’nın Vegas’ı olarak gösterilen küçük ve özerk bir ada olan Macau, önce Suriye’nin bu teklifine sıcak baktı. Güney Kore ve İranla aynı grupta olmak, bu ülkelerden turist çekilebileceği için önemli bir avantajdı. Macau, Suriye’ye oynanacak her maç için 150 bin dolar ödemeyi kabul etti. Ancak para peşin istenince anlaşma bozuldu ve Malezya seçeneği devreye girdi. BBC’ye konuşan Suriye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kouteibah Al Refai, dostluk maçı ayarlamak için bile zorlandıklarını söylüyor: “Geçenlerde Irak, Tahran’da oynanacak bir dostluk maçı teklifiyle geldi ancak tarihler uyuşmadı. Ülkeler bizimle maç yapmaya çekiniyor.” Takımın yol ve konaklama masrafları Asya Futbol Federasyonu tarafından karşılansa da diğer harcamalar için gelirleri pek yok. İç saha maçlarını ülkelerinden yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıkta, Malezya’da oynuyorlar ve savaşla boğuşuyorlar.

Yerel lig ve ekonomik sıkıntılar

Osama Omari, Suriye Ligi’nin gol kralı. Takım arkadaşlarının bazıları yurt dışına kaçmayı başarsa da, bu onun için bir seçenek değil. İç savaş nedeniyle askere alınmış ve Savunma Bakanlığı’nın çıkardığı özel izinle futbol oynayabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinin tamamını Şam ekibi Al-Wahda’da geçirdi ve milli formayla çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti. Ancak liginde gol kralı olsa da refah içinde yaşadığını söylemek zor, zira ligde iyi bir oyuncunun aldığı ortalama maaş aylık 200 dolar civarında. İç savaş başladığından beri devlet tarafından yüzde 1000 oranında devalüasyon yapıldı ve ülkenin parası son derece değersiz. Futbol federasyonunda para yok. Lig tarafından kulüplere yapılan herhangi bir yardım yok ve sadece lig şampiyonuna, o da 10 bin dolar civarında para ödeniyor. Lig, hükumetin kontrolü olan bölgelerde oynanabiliyor. Takımların büyük çoğunluğu Şam ve Lazkiye şehirlerinden ama isyancılardan alınan bölgelerde hükumet futbolu yeniden hayata geçirebiliyor. Örneğin, Ocak ayında Halep’te futbol faaliyetleri tekrar başladı. Ülkemizin aksine Suriye’de “yabancı sorunu” diye bir kavram yok, çünkü ligde yabancı bir futbolcu bulunmuyor. Ligde ödenen düşük paralar ve güvenlik sorunları yabancıların ülkeye gelmesini engelliyor. Zaten yerli futbolcuların en büyük hedefi de, ülke dışına açılıp, Ürdün’de veya Suudi Arabistan’da futbol hayatını sürdürmek.

Dünya Kupası yolu

Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu’u üçüncü sırada bitiren Suriye, B grubunu üçüncü bitiren Avusturalya ile eşleşti. Orta Doğu ekibi bu turu geçerse, Kuzey Amerika Elemeleri’nde grubunu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek. Bu turun da ardından Dünya Kupası geliyor. Yani, yolculuk henüz bitmedi. Lakin, türlü imkansızlıklar içinde buraya kadar gelmeyi başarabilen bir takım, bundan sonrasını neden başarmasın?

Yazı Cengiz Uygur

Yorumlar

yorumlar