14 Şubat, “Sevgiliden ayrılma günü” mü olacak?

Real Madrid ile Zinedine Zidane’ın yolları 14 Şubat itibarıyla ayrılabilir!

Real Madrid kötü gidişatını İspanya Kral Kupası’nda da devam ettirdi. Leganes deplasmanından 1-0’lık avantajla Santiago Bernabeu’ya dönen Madrid ekibi, zoru başardı ve Leganes’e evinde 2-1 yenildi. Deplasman golü avantajıyla elenen Real Madrid, Kral Kupası’na çeyrek finalde veda etmiş oldu. Elinde artık Şampiyonlar Ligi kalan Zidane ve öğrencilerinin zorlu sınavı, 14 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu stadında PSG ile olacak.

2001-06 sezonları arasında Real Madrid forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan teknik direktör Zinedine Zidane, iki yıllık teknik direktörlük kariyerine 8 kupa sığdırmayı başarsa da bu sene işler istediği gibi gitmiyor.

Ligde liderin 19 puan gerisinde yer alan Real Madrid, geçen seneyi yalnızca 3 mağlubiyetle şampiyon bitirmişti. Bu seneyse çıktıkları 19 maçta şimdiden 4 mağlubiyeti olan eflatun-beyazlılar için kabus gibi bir sezon oluyor. Ligde şampiyonluk umudu büyük ölçüde körelen Zidane’ın öğrencilerinin hedefi yerel bazda Kral Kupası, Uluslararası bazda ise Şampiyonlar Ligi oldu. Ancak burada da işler yolunda gitmiyor. Kral Kupası’nda beklenmedik sonucun ardından Leganes’e elenen Real Madrid, tamamen Şampiyonlar Ligi’ne odaklanmış durumda.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evinde PSG ile karşılaşacak Real Madrid’de, alınacak olası bir kötü sonuçta Zidane ile yollar ayrılabilir. 2 senede alınan 8 kupanın üstü bir anda çizilir mi bilinmez ama o gün yaşanacak bir ayrılık oldukça trajik olacaktır. Olası bir ayrılıkta dahi Zidane’ın Real Madrid’e günün birinde döneceğinden herkes emin. Albert Camus’un da dediği gibi “Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.”

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