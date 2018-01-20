Galatasaray tarihinde bir ilk!

Dursun Özbek’in isteğiyle erken düzenlenen olağanüstü genel kurulunda Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray’da göreve geldiği günden bu yana futbol takımına yapılan transferler, kulübün mevcut varlıklarının elden çıkarılması ve içine düşülen borç sarmalından dolayı ağır eleştiriler alan Dursun Özbek, yükselen istifa sesleri sonucunda gittiği olağanüstü genel kuruldan başkanlık görevini kaybederek ayrıldı.

Tarihi seçimde Dursun Özbek’i geride bırakan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı oldu. 17. sandıkta 1578’e 1432 oyla öne geçen Mustafa Cengiz tebrikleri kabul ederken, salonda tezahüratlar yükseldi.

3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın yeni başkanı oldu. Dursun Özbek, Mustafa Cengiz’i tebrik ederek salondan ayrıldı. Cengiz son sandığın oyları da açıklanınca konuşmasını yaptıktan sonra cemiyete geçerek başkanlığı yönetim kurulu ve diğer kurul üyeleri ile birlikte kutlayacak.

Yeni başkan Mustafa Cengiz, yeniden seçime gidecek

Yeni başkan Mustafa Cengiz, yaklaşık 4 ay sonra kulübü yeniden seçime götürecek. Özbek’in olağanüstü genel kurul kararı almasına tepki gösteren isimlerden olan ve başkan adayı olmasının ardından normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Cengiz, mayıs ayında bir kez daha kongre düzenleyecek.

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kongre üyelerine seslendi

“Değerli Galatasaraylılar, her şeyin hayırlısı olsun. Bugün burada sizler, Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. İlk kez başkanın girdiği seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa sanırım 5 sandıktan sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız. Samimi olarak söylüyorum, çok teşekkür ederim.”

“Ben Galatasaray’da sıradan bir neferim. Hizmet için buraya geldim. Sizlerin yüreği, sizlerin aklıyım. Siz ne iseniz oyum. Özellikle Divan’a, gözetmenlere teşekkür ederim. Çok dürüst, düzgün bir seçim realize ettiniz. Söylediğim tek şey vardı; açık, şeffaf bir Galatasaray. Doğruların realize edildiği bir Galatasaray… Sizler olmadan ben bir hiçim. Galatasaray şu Lise’de 7 kişiyle kuruldu, şu anda sempatizan sayısı 100 milyona yakın.”

“Bu değerli markayı layık olduğu en değerli yere çıkaracağız. Sizin varlığınız en önemli faktör. Bana oy atmayanların da başkanıyım, samimi olarak söylüyorum. Beni tanıyanlar böyle bir kişiliğim olduğunu bilirler. Kendimi iyi tanıtamamışım diye üzülürüm, onların da oylarını almaya çalışırım. Galatasaray’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne sahada, ne ilgili federasyonlarda, 14 branşta şahlanmanın startını vereceğiz… Biz Ali Sami Yen’e, yaşayan başkanlarımıza gereken özeni de göstereceğiz. Sevgili başkanım erken gitti. Samimi olarak yaptığı katkılar için teşekkür ederim. Biz başkan ve yöneticilerimize, burada tatil gününü harcayan Galatasaraylılara teşekkür ederiz. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Yaşasın Galatasaray!”

Galatasaraylı taraftarlar Dursun Özbek’e tepkilerini hazırladıkları videolarla göstermişlerdi:

Galatasaray’ın yeni yönetim kurulu

ASİL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

Mustafa Cengiz kimdir?

1949 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini mezunu Cengiz, 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.

İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu ve bu görevinden 12 Eylül Askeri Darbesi ile ayrılarak Orta Doğu’da petrol ve akaryakıt ticareti üzerine çalıştığı şirketini kurdu.

Galatasaray Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olan Mustafa Cengiz, bugün itibarıyla Galatasaray’ın 37’nci başkanı olmuştur.

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