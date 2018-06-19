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19 Haziran Dünya Kupası programı

By on 19 Haziran 2018
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Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

Kolombiya – Japonya

Kolombiya ile Japonya, Rusya’da yapacakları maç ile 4’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki ülke, bugüne kadar 2’si resmi 1’i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı. Mordovya Arena’da oynanacak mücadele 15:00’te başlayacak.

Muhtemel 11’ler

Kolombiya: Ospina, Arias, Mina, D.Sanchez, Mojica, Aguilar, C.Sanchez, Cuadrado, James,  Muriel, Falcao

Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Honda, Inui, Osako

Polonya – Senegal

Moskova’daki Oktyabr Stadyumu’nda oynanacak mücadele 18:00’de başlayacak.  İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmediler.

Muhtemel 11’ler

Polonya: Szczesny, Piszczek, Bednarek, Pazdan, Rybus, Linetty, Krychowiak, Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki, Lewandowski

Senegal: N’Diaye, Gassama, Koulibaly, Sane, Sabaly, Gueye, Kouyate, Sarr, Mane, Niang, Sakho

Rusya – Mısır

Saint Petersburg Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21:00’de başlayacak. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

Muhtemel 11’ler

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Zobnin, Gazinsky, Kuziaev, Golovin, Cheryshev, Smolov

Mısır: El Shenawy, Gabr, Hegazy, Fathi, Abdelshafy, Hamed, El Neny, Mahmoud Trezeguet, Al Said, Salah, Mohsen

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