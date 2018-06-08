1986 Meksika Dünya Kupası

Meksika 86’da her şey vardı; formda süper yıldızlar, olağanüstü yeni yetenekler, intikam maçları ve hatta gol makinesi İngiltere!

Sahne

Kolombiya’nın ev sahipliği Meksika’ya geçmişti. Avrupalılar iklime uyum sağlayıp yarı finale üç temsilciyle çıktılar. Endüstriyel futboldan önceki son turnuvaydı. Mantıklı bir statüye sahipti; tek grup aşamalıydı ve eleme maçları artmıştı. Bunların çoğunda kazananı penaltılar belirlemişti.

Futbol

Arada sıkıcı maçlar olsa da en iyi anlar çok etkileyiciydi. Turnuvanın sürprizi Danimarka, İspanya hezimetine kadar Hollanda’nın rolünü üstlenmişti. Fransa ve Brezilya son nefeslerine kadar savaşmış, Arjantin ve İngiltere rakiplerin korkulu rüyası olmuştu. Sovyet gollerinin çoğu, ceza sahası dışından gelip izleyenleri mest etmişti.

Yıldızlar

Arjantin’in 10 numarası turnuvayı domine etmişti ama grupların yıldızı, Brezilya’nın jeneriklik iki gol atan yedek sağ beki Josimar’dı. Careca da formdaydı. Danimarka’da Laudrup ve Elkjaer seyircileri büyülemişti; onları İspanyol Butragueno durdurdu. Sovyetler, Belçika’ya kaybederken üç golü de Belanov atmış; Lineker klas bir golcü olduğunu göstermişti.

Teknik direktörler

Almanya, Beckenbauer’le yeni bir trend yakalamış, Bobby Robson da İngiltere’nin yaptığı kötü başlangıcın ardından herkese meydan okuyarak yoluna devam etmişti. Arjantin’i şampiyon yapan Bilardo bile eleştirilerden nasibini almıştı. Uruguay’ın hocası Borras, takımının sergilediği centilmenlik dışı davranışlar sebebiyle hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı. SSCB’nin başındaki Lobanovski de hiç riske girmemiş ve Dinamo Kiev’de oynayan futbolcuların neredeyse tamamını milli takıma çağırmıştı. Az kalsın bu taktik işe de yarıyordu!

Taraftarlar

Çeyrek finaldeki Arjantin–İngiltere maçından önce sinirler gerilmişti ancak İngiliz taraftarların kötü ününe rağmen herhangi bir olay meydana gelmemişti. Muazzam ve coşkun Meksika taraftarı unutulmaz bir etki yaratmıştı, birçok kişi onları Meksika dalgasıyla hatırlamaya devam ediyor!

Ada ülkeleri

Teknik direktör Jock Stein’ın ölümü ve kupada “Ölüm Grubu”na düşmesi İskoçya’yı derinden etkilemişti. Alex Ferguson yönetiminde ilk iki maçı kaybetmişlerdi ancak son maçlarında 10 kişi kalan Uruguay’ı yenselerdi bir üst tura çıkabilirlerdi. Kuzey İrlanda da zorlu bir gruptaydı ve efsanevi kaleci Jennings 119. ve son milli maçında Brezilya’nın 3 gollük resitalini engelleyemedi. İngiltere’yse gol atamadığı iki maçın ardından Polonya ve Paraguay’ı 3’er golle geçip çeyrek finaldeki o meşhur maçta “Tanrı’nın eli”yle elenecekti.

Skandallar

Arjantin önce kimsenin sevmediği Uruguay’ı eleyip herkesi sevindirmiş, ardından da tartışmalı bir şekilde İngiltere’yi devirmişti. Maradona “Tanrı’nın eli”yle o golü atmasa 5 dakika sonra o jeneriklik golü atabilir miydi? Ya da bu İngilizler için sadece bir züğürt tesellisi mi?

Sürpriz Skorlar

En sürpriz ve aynı zamanda hayal kırıklığı yaratan skor 2. turda Butragueno’nun 4 gol attığı ve İspanyolların Danimarka’yı 5-1 yendiği karşılaşmada çıkmıştı. Çeyrek finalde Belçika, İspanya’yı penaltılar sonucu elemiş ve 2. turda uzatmada elde ettikleri Sovyetler zaferini perçinlemişlerdi. Belçika’nın yarı final oynamasını kimse beklemiyordu.

Sonuç

Olağanüstü Maradona, Belçikalıların umutlarını yıkmış, yarı finalin diğer ayağında da katı Almanlar, göze hoş gelen bir futbol oynayan Fransızları yine elemişlerdi. Finalde Matthaus, Maradona’ya yaptığı markajla yıldız oyuncunun etkisini olabildiğince azaltmıştı ancak yine de son dakikalarda Arjantin’e kupayı getiren goldeki asistini engelleyememişti. Maradona finalde gol atamayınca Altın Ayakkabı Lineker’in oldu.

Sonra ne oldu?,

Maradona’nın hayatı kısa bir süreliği- ne tepetaklak olmuştu. Danimarka ve Fransa sıradaki iki Dünya Kupası’na katılamamıştı. Uluslararası futbol değişiyordu!

İstatistikler

Maç: 52

Gol: 132 (Maç başına 2.5)

Şampiyon: Arjantin

İkinci: Batı Almanya

Gol Kralı: Gary Lineker (İngiltere) 6

Seyirci 2,393,331 (ortalama 46,025)

FFT

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