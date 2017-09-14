Geçen sene yer aldığı Avrupa’da gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Atiker Konyaspor bu sefer gruptan çıkıp bir ilki başarmak istiyor. Rakip Fransa’dan Marsilya!

Atiker Konyaspor’un Avrupa karnesi

Geçen sezon, 2015-2016 sezonunda lig 3’üncüsü olarak katıldığı Avrupa Ligi’nde 6 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip 1 puan toplayabildi. Atiker Konyaspor tek puanını Braga maçından çıkardı. 1 beraberlik 5 mağlubiyeti bulunan Konyaspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Mustafa Reşit Akçay: Zor ama imkansız değil

Mustafa Reşit Akçay maç öncesi basın toplantısında şu ifadelere yer verdi: “Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Çünkü ben hiçbir zaman popülist bir teknik adam olmadım. Ama oyuncularımızla gerçekçi konuşmalar yapıp onları gerçek hareketlere ve gerçek değerlere ulaştırma yolunda bir duruş gösterirsek bence işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90. dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez. Ancak maç bitiminde galip belli olur. O nedenle biz şu anda yüzde ellilik eşitlikle Marsilya ile yarın akşam bir maç oynayacağız. Oradaki oranın takdirini kaliteli oyunumuzla birlikte Allah’ın takdiri belirleyecektir.”

Muhtemel 11’ler ve cezalılar

Marsilya: Yohann Pele, Patrice Evra, Adil Rami, Rolando, Hiroki Sakai, Morgan Sanson, Luis Gustavo, Florian Thauvin, Maxime Lopez, Valere Germain, Lucas Ocampos

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Moke, Skubic, Mehdi Bourabia, Ömer Ali, Deni Milosevic, Musa Araz, Moryke Fofana, Imoh Ezekiel

Marsilya’da önemli eksikler göze çarpıyor. Yunan forvet Kostas Mitroglu, Aymen Abdennour ve Mandanda bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Atiker Konyaspor’daysa Abdou Razack Traore sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Kadro dışı bırakılan Ali Çamdalı da forma giyemeyecek başka bir isim konumunda.

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