20 Haziran Dünya Kupası programı

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

Uruguay – Suudi Arabistan

Rostov Arena’da saat 18:00’de başalayacak maç öncesinde Uruguay’ın , Suudi Arabistan’ın ise puanı bulunmuyor.

Muhtemel 11’ler

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Cavani, Suarez.

Suudi Arabistan: Al Maiouf, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Burayk, Al Dawsari, Al Faraj, Taissir Al Jassam, Otayf, Al Shehri, Al Sahlawi

İran – İspanya

Sürpriz bir şekilde Fas’ı 1-0 mağlup eden İran, grupta lider konumda bulunuyor. Portekizle 3-3 berabere kalan İspanya, Portekiz ile 2’ncilik koltuğunu paylaşıyor.İran ile İspanya arasında Kazan Arena’da oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Muhtemel 11’ler

İran: Beiranvand, Hajisafi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian, Shojaei, Hosseini, Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh, Azmoun

İspanya: David De Gea, Gerard Pique, Nacho, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Koke, Isco, Diego Costa, David Silva

Portekiz – Fas

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak mücadele 15.00’te başlayacak. İlk maçınında etkili oynamasına rağmen İran’a son dakikada yenilen Fas, son sırada bulunuyor. Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz, aynı puanlı İspanya ile ikinciliği paylaşıyor.

Muhtemel 11’ler

Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Cedric, Moutinho, Bernardo, William, Fernandes, Ronaldo, Guedes

Fas: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyech, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Harit, El Kaabi

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