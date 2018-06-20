20 Haziran Dünya Kupası programı

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Rostov Arena’da saat 18:00’de başalayacak maç öncesinde Uruguay’ın , Suudi Arabistan’ın ise puanı bulunmuyor.
Muhtemel 11’ler
Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Bentancur, Vecino, Nandez, De Arrascaeta, Cavani, Suarez.
Suudi Arabistan: Al Maiouf, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Burayk, Al Dawsari, Al Faraj, Taissir Al Jassam, Otayf, Al Shehri, Al Sahlawi
Sürpriz bir şekilde Fas’ı 1-0 mağlup eden İran, grupta lider konumda bulunuyor. Portekizle 3-3 berabere kalan İspanya, Portekiz ile 2’ncilik koltuğunu paylaşıyor.İran ile İspanya arasında Kazan Arena’da oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.
Muhtemel 11’ler
İran: Beiranvand, Hajisafi, Cheshmi, Pouraliganji, Rezaeian, Shojaei, Hosseini, Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh, Azmoun
İspanya: David De Gea, Gerard Pique, Nacho, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Koke, Isco, Diego Costa, David Silva
Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak mücadele 15.00’te başlayacak. İlk maçınında etkili oynamasına rağmen İran’a son dakikada yenilen Fas, son sırada bulunuyor. Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz, aynı puanlı İspanya ile ikinciliği paylaşıyor.
Muhtemel 11’ler
Portekiz: Rui Patricio, Pepe, Raphael, Fonte, Cedric, Moutinho, Bernardo, William, Fernandes, Ronaldo, Guedes
Fas: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyech, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Harit, El Kaabi
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