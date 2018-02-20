2012’nin rövanşına hazır mısınız? Chelsea – Barcelona

Chelsea – Barcelona müsabakası 2011-12 sezonunun bir nevi rövanşı olacak!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, Stamford Bridge’de Barcelona’yı konuk edecek. Chelsea – Barcelona maçında orta hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran olacak. Mücadele 22:45’te başlayacak.

Muhtemel 11’ler

Chelsea: Courtois, Cahill, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Fabregas, Kante, Drinkwater, Moses, Hazard, Morata

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Umtiti, Pique, Roberto, Iniesta, Busquets, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez

La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde onları yenen yok!

La Liga’da en yakın rakibi Atletico Madrid’in 7 puan önünde lider durumda durumda Barcelona, ligde yoluna namağlup devam ediyor. Bu başarısını Şampiyonlar Ligi’nde de gösteren Barcelona, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle grubunu lider ve namağlup tamamlamayı başarmıştı

Messi’nin Chelsea’ye şansı tutmuyor

Bu ana kadar 8 kez Chelsea’ye karşı forma giyen Lionel Messi, henüz rakibi karşısında gol sevinci yaşayamadı. Jose Mourinho’nun yönetimindeki Chelsea’ye karşı oynadığı maçlarda çoklu markaja maruz kaldığı için oldukça zor anlar yaşamıştı.

Eksik listesi

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool formasıyla maça çıkan Coutinho ve sakat olan Nelson Semedo dışında, iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

2012’deki tarihi maçı da Çakır yönetmişti

Bu akşam Chelsea – Barcelona maçında görev alacak Cüneyt Çakır, bundan yaklaşık 6 sene önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde , Nou Camp’ta oynanan Barcelona – Chelsea maçını da yönetmişti. Hafızalardan silinmeyen maçta Çakır, 37’nci dakikada Terry’i oyundan atmış ancak 10 kişi kalan Chelsea, maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak finale kalmıştı.

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