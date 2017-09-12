2017-18 sezonu yaz transfer dönemi için “en”leri derledik

Bu yaz havaalanına birçok uçak indiğine göre ve transfer dönemi bittiğine göre FourFourTwo olarak yaz transfer dönemi için “en”leri hazırlamanın tam vakti!

Bu yaz ülkemizin marka değerini yükseltecek birçok isim transfer edildi. Özellikle Fransa’da oynayan ya da Fransız pasaportuna sahip isimlerin tercih edildiği yaz transfer dönemi Türkiye’ye Nasri, Gomis, Menez, Valbuena, Vainqueur, Riou ve Ngando gibi yüksek kalitedeki Fransız oyuncuları getirdi!

Transfere en çok para harcayan 5 Türk takımı

1- Galatasaray (39 milyon 550 bin euro): Maicon, Gomis, Belhanda, Ndiaye, Fernando, Mariano, Denayer, Carrosso, Feghouli, Latovlevici

2- Fenerbahçe (19 milyon 500 bin euro): Giuliano, Soldado, Dirar, Valbuena, Kameni, Mehmet Ekici, Isla, Eljif Elmas, Neto, Janssen

3- Trabzonspor (10 milyon 500 bin euro): Kucka, Burak Yılmaz, Sosa, Bongondo, Hubocan, Kamil, Volkan Şen, Hubocan

4- Beşiktaş (7 milyon 900 bin euro): Negredo, Medel, Lens, Pepe, Orkan, Utku, Caner, Atınç

5- Antalyaspor ( 7 milyon 560 bin euro): Nasri, Drole, Menez, Vainqueur, Sangare, Salih Dursun, Djourou, Maicon, Aydın Karabulut, Boffin, Musa Nizam

Transferden en çok para kazanan 5 Türk takımı

1- Galatasaray (18 milyon 210 bin euro): Bruma, Podolski, Semih Kaya, Cavanda, Carole, Cenk Gönen, Salih, Sneijder, Sabri, Chedjou

2- Fenerbahçe (17 milyon 360 bin euro): Kjaer, Emenike, Stoch, Van Der Wiel, Volkan Şen, Salih Uçan, Ertuğrul Taşkıran

3- Başakşehir ( 14 milyon 700 bin euro): Cengiz Ünder, Cenk Şahin, Ufuk Ceylan, Doka, Yalçın Ayhan, Holmen , Cenk Ahmet, Altuğ Taş, Dieng, Ferhat Öztorun, Eren Albayrak, Rotman

4- Beşiktaş (10 milyon 900 bin euro): Marcelo, Beck, Rhodolfo, Franco, Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu, Milosevic

5- Atiker Konyaspor (8 milyon 640 bin euro): Bajic, Vukovic, Douglas

En fazla transfer bedeli ödenen oyuncu: Belhanda!

Yaz transfer döneminin en çok merak edilen konusu Sneijder’in takımda kalıp kalmayacağı olmuştu. Teknik direktör, yönetim, taraftar ve Sneijder cephesinden farklı açıklamalar gelse de Sneijder transfer iddialarına noktayı koydu ve kendisini Nice kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yönetim bunların yaşanacağını daha önceden sezdiği için Belhanda ile anlaşmıştı. Sneijder’in, Tudor’un prese dayalı oyun sisteminde etkili olamayacağını düşündüğümüzde yerinde bir karar olmuştu. Younes Belhanda aynı zamanda transfer döneminin en pahalı transferi ünvanının da sahip oldu. Galatasaray yönetimi, Dinamo Kiev’le 8 milyon euro karşılığında el sıkışarak transferi bitirdi.

En yüksek transfer bedeliyle satılan oyuncu: Cengiz Ünder

Bundan 14 ay önce Altınordu takımının formasını giyen genç yetenek geçen sezon Başakşehir’e transfer oldu. Yalnızca 1 sezon forma giydiği Başakşehir’de 32 maçta 7 gol 5 asiste imza attı. Sezon sonunda tam da doğum gününde İtalya’nın dev kulübü AS Roma’yla sözleşme imzaladı. Roma kulübü Cengiz Ünder için 13 milyon 400 bin euro bonservis bedeli ödedi. Bunun yanı sıra Başakşehir, bir dahaki satıştan %20 pay verecek ve sözleşmelerdeki maddeler de yerine gelirse 1 buçuk milyon euro da bonus kazanacak.

Transfer edilen oyuncalar içinde en fazla maaş alacak oyuncu

Bu sene de Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Beşiktaş’ın zayıf karnı olan stoper bölgesinde yaşanan sıkıntıları dindirmek amacıyla Fikret Orman ve heyeti İspanya’ya çıkartma yaptı. Başkent Madrid’de Real Madrid ve Pepe ile görüşen Beşiktaşlılar dünya yıldızını ikna etmeyi başarmış ve sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme gereği 4 milyon 700 bin euro alacak olan Pepe, transfer döneminde ülkemize gelen oyuncular içinde en yüksek maaşa sahip oyuncu olmuş oldu. Şu an rekor Van Persie’de bulunuyor. Bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan ve Fenerbahçe taraftarı tarafından istenmeyen adam ilan edilen Van Persie, 5 milyon euro maaşla ligin en fazla maaş alan oyuncusu konumunda.

Yazı Burak Özgül

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