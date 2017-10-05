2017 FIFA U17 Dünya Kupası, yarın Hindistan’da başlıyor!

Hindistan’da düzenlenen ve U17 Milli Takımımızın da katıldığı 2017 FIFA U17 Dünya Kupası finalleri 6 Ekim’de başlıyor, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan futbolcular heyecanlandırıyor!

24 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası’nda, U17 Milli Takımımız B Grubu’nda bulunuyor. Millilerimiz bu grupta Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. 24 ekibin 4’erli olarak 6 gruba ayrıldığı turnuvada ilk iki sıraları alacak takımlarla en iyi 4 üçüncü, Son 16’ya yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren ise tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. U17 Milli Takımımız, mayıs ayında Hırvatistan’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası finallerinde yarı finale kadar yükselmiş ve Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne Hindistan’ın Yeni Delhi, Navi Mumbai, Goa, Koçi, Guwahati ve Kalküta şehirleri ev sahipliği yapacak. Şampiyona, aynı zamanda Hindistan’ın tarihinde ev sahipliği yapacağı ilk FIFA organizasyonu olma özelliğini de taşıyor. Final karşılaşması ise 28 Ekim 2017 Cumartesi günü Kalküta’da oynanacak.

En çok Nijerya kazandı

İlki 1985 yılında düzenlenen şampiyona, iki yılda bir gerçekleştiriliyor. U16 takımlarıyla oynanmaya başlayan Dünya Kupası, ilk üç turnuvanın ardından U17 takımlarıyla devam etti. 1985’te Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ilk turnuvayı olduğu gibi 2015’te Şili’de organize edilen son şampiyonayı da kazanan Nijerya, bugüne kadar 16 kez gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda beş şampiyonluk elde etti. Nijerya’yı 3 şampiyonlukla Brezilya ve 2’şer şampiyonlukla Gana ile Meksika takip ediyor. Sovyetler Birliği, Suudi Arabistan, Fransa ve İsviçre’nin de birer şampiyonluğu bulunuyor. 16 şampiyonluğun kıtalara dağılımında ise Afrika 7 kupayla zirvede yer alıyor. Güney Amerika ve Avrupa’nın 3’er, Kuzey ve Orta Amerika’nın 2, Asya’nın da bir kupası var.

Avrupa 4’üncüsü olarak vize aldık

U17 Millî Takımımız, 2017 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayarak Dünya Kupası’na katılma biletini aldı. Avrupa Şampiyonası’nın Eleme Turu’nda Litvanya, Norveç ve Ukrayna ile eşleşen U17 Millî Takımımız, Litvanya’da düzenlenen bu turda üç rakibini de yenerek Elit Tur’a yükseldi. Gençlerimiz bu turda Norveç’i Atalay Babacan’ın golleriyle 2-0, Ukrayna’yı Recep Gül’ün penaltı golüyle 1-0, Litvanya’yı da yine Atalay Babacan’ın golüyle 1-0 yenerek Elit Tur’un yolunu tutmuştu.

Antalya’da ev sahipliği yaptığımız Elit Tur’daki rakiplerimiz ise Finlandiya, Ermenistan ve Almanya’ydı. Finlandiya’yı Atalay Babacan, Ozan Muhammed Kabak, Yunus Akgün ve Sefa Akgün’ün golleriyle 4-1, Ermenistan’ı da Atalay Babacan, Yunus Akgün, Hasan Ali Adıgüzel, Malik Karaahmet, Umut Güneş ve kendi kalesine Karen Hovhannisyan’ın attığı gollerle 6-0 yenen U17 Millî Takımımız, finallere katılmayı garantiledi. Grup birincisini belirleyecek maçı ise Almanya 3-1 kazandı. Bu maçtaki tek golümüzün altında Yunus Akgün’ün imzası vardı.

Hırvatistan’da Mayıs ayında düzenlenen finallerde U17 Millî Takımımız grubunda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile eşleşti. Rakiplerimiz çok zorluydu ama gençlerimiz de bir o kadar kaliteli bir takım olduklarını göstererek 6 puanla gruptan çıkmayı başardı. İlk maçını İspanya ile oynayan ay-yıldızlı gençler, Umut Güneş ve Malik Karaahmet’in golleriyle 11 dakikada 2-0 öne geçse de sahadan 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. İşler zorlaşmıştı çünkü ikinci rakibimiz ev sahibi Hırvatistan’dı. Ama o maçta müthiş bir performans gösteren gençlerimiz, Malik Karaahmet, Recep Gül, Ozan Muhammed Kabak ve Yunus Akgün’ün golleriyle 4-1 kazanmasını bildi. Son maçında ise İtalya’yı Malik Karaahmet ve Atalay Babacan’ın golleriyle 2-1 mağlup eden gençlerimiz, gruptan çıkarak çeyrek finale yükseldi. Şimdi rakibimiz Macaristan’dı. Bu maçı da Andras Csonka’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanan U17 Millî Takımımız hem yarı finalist oluyor hem de Dünya Kupası’na katılma biletini cebine koyuyordu. Final hayallerimiz ise 2-1’lik İngiltere yenilgisi ile sona ermiş, bu maçtaki tek golümüz de Kerem Atakan Kesgin’den gelmişti.

Tarihte ne yaptık?

U17 Millî Takımımız, 2005 ve 2009’da olmak üzere tarihinde iki defa FIFA U17 Dünya Kupası finallerinde yer aldı. 2005 yılında Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünü yaptığı U17 Millî Takımımız, İtalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı zaferle Dünya Kupası’na katılma hakkını da elde etmiş ve Peru’da düzenlenen finallerin yolunu tutmuştu. Kadromuzu Fenerbahçe’den Volkan Babacan, Galatasaray’dan Aydın Yılmaz, Erkan Ferin, Serdar Keşçi, Harun Karadaş, Özgür Can Özcan, Bayern Münih’ten Deniz Yılmaz, Manisaspor’dan Caner Erkin, Bayer Leverkusen’den Tevfik Köse, Borussia Dortmund’dan Nuri Şahin, Ankaragücü’nden Murat Duruer, NAC Breda’dan Aykut Demir, Bursaspor’dan Mehmet Yılmaz, Hannover 96’dan Ferhat Bıkmaz, Karşıyaka’dan Onur Kıvrak, Samsunspor’dan Emre Balak, Göztepe’den Anıl Taşdemir, Grasshoppers’tan Ergün Berisha, Trabzonspor’dan Cengiz Çoban ve Yıldırım Bosnaspor’dan Eray Birniçan oluşturuyordu.

Gençlerimiz, grup maçlarında Avustralya, Uruguay ve Meksika ile eşleşmişti. İlk maçımızı 16 Eylül’de Avustralya ile oynadık ve Nuri Şahin’in golüyle 1-0 kazandık. 19 Eylül’deki Uruguay maçımız tam bir heyecan fırtınasıydı. Bu maçtan da Deniz Yılmaz, Özgür Can Özcan ve Tevfik Köse’nin golleriyle 3-2 galip ayrıldık. 22 Eylül’de ise Meksika’yı Deniz Yılmaz ve Caner Erkin’in golleriyle 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldik. 25 Eylül’deki çeyrek finalde Çin Halk Cumhuriyeti’ni Tevfik Köse ve Caner Erkin’in ikişer, Nuri Şahin’in de bir golüyle 5-1’lik hezimete uğratıp yarı finale yükseldik. Finalle aramızda artık sadece Brezilya vardı. O yarı final maçı unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Trajillo kentindeki Mansiche Stadı’ndaki yarı finale çok hızlı başlayan Brezilya, daha ilk saniyelerde

Celso’nun golüyle 1-0 öne geçtikten sonra 26. dakikada Anderson ve 32. dakikada Marcelo’nun golleriyle farkı 3’e çıkardı. İlk yarının son saniyelerinde Erkan Ferin üst üste iki sarı kart görerek oyundan ihraç edilince takımımız 10 kişi kaldı. İşte o 10 oyuncu ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atacaktı. 47. dakikada Caner Erkin, 70. dakikada Tevfik Köse ve 76. dakikada Nuri Şahin’in golleriyle skor 3-3’e gelmişti. Ancak 90. dakikada Anderson’un pasında Igor’un golü Brezilya’yı finale taşıyacak, bu golden sonra Serdar Kesci de ikinci sarı kartını görerek ihraç edilince gençlerimiz maçı 9 kişiyle tamamlayacaktı. Gençlerimiz, üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşmış ve rakibine 2-1 yenilerek dünya dördüncüsü olmuştu. Bu maçtaki tek golümüzü son dakikada Nuri Şahin kaydetmişti.

Türkiye, U17 Dünya Kupası’nda ikinci defa boy gösterdiğinde yıl 2009’du. Nijerya’da düzenlenen finallerde takımımızın başında Abdullah Ercan bulunuyordu. Takımımız, grupta Kosta Rika, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile eşleşmişti. Kadromuz West Ham’dan Deniz Doğan Mehmet, Fenerbahçe’den Okan Alkan, Onur Karakabak, Gökay Iravul, Beşiktaş’tan Furkan Şeker, Orhan Gülle, Sercan Hacıoğlu, Sezer Özmen, Altay’dan Oğulcan Gökce, Süleyman Özdamar, Galatasaray’dan Berkin Kamil Arslan, Bursaspor’dan Muhammet Demir, Porto’dan Engin Bekdemir, Konya Şekerspor’dan Ömer Ali Şahiner, Schalke 04’ten Ufuk Özbek, Nurettin Kayaoğlu, Adana Demirspor’dan Ömer Kahveci, Millwall’dan Kamil Ahmet Çörekçi, Arminia Bielefeld’den Ensar Enes Baykan, Hamburg’dan Gökay Işıtan ve Trabzonspor’dan Hasan Ahmet Sari’den oluşuyordu.

U17 Millî Takımımız, ilk maçında Ömer Ali Şahin, Muhammet Demir, Engin Bekdemir ve Gökay Iravul’un golleriyle 4-1 yeniyor, Engin Bekdemir’in golüyle öne geçtiği ikinci maçında son dakikada kalesinde gördüğü gol nedeniyle Yeni Zelanda ile berabere kalıyor, üçüncü maçında ise Birleşik Arap Emirlikleri’ni Furkan Şeker ve Ufuk Özbek imzalı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseliyordu. Çeyrek finaldeki rakibimiz ise Kolombiya’ydı. Muhammet Demir’in 20’nci dakikadaki golüyle öne geçen U17 Millî Takımımız, son dakikada Jorge Luis Ramos’un golüne engel olamayınca maç 1-1 sona erecek, penaltılarda 5-3’lük üstünlük kuran Kolombiya yarı finale yükselirken, gençlerimize eve dönüş yolu görünecekti.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki U17 Milli Takımımızın, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Berke ÖZER Altınordu A.Ş.

Ozan Can ORUÇ Altınordu A.Ş.

Eren BİLEN Göztepe A.Ş.

Şahan AKYÜZ Altınordu A.Ş.

İsmail ÇOKÇALIŞ Bursaspor

Abdussamed KARNUÇU Galatasaray A.Ş.

Bekir Melih GÖKÇİMEN Galatasaray A.Ş.

Ozan Muhammed KABAK Galatasaray A.Ş.

Ramazan Emirhan CİVELEK Galatasaray A.Ş.

Berk ÇETİN Borussia Mönchengladbach

Egehan GÖK Altınordu A.Ş.

Kerem Atakan KESGİN Bucaspor

Atalay BABACAN Galatasaray A.Ş.

Recep GÜL Galatasaray A.Ş.

Sezer TAŞKOLU Göztepe A.Ş.

Sefa AKGÜN Trabzonspor A.Ş.

Umut GÜNEŞ VfB Stuttgart

Embiya AYYILDIZ Altınordu A.Ş.

Yunus AKGÜN Galatasaray A.Ş.

Malik KARAAHMET Karlsruher SC

Ahmed KUTUCU FC Schalke 04

U17 Milli Takımı’nın 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu Maç Programı:

06 Ekim 2017 – 14.30 TSİ Yeni Zelanda – Türkiye

06 Ekim 2017 – 17.30 TSİ Paraguay – Mali

09 Ekim 2017 – 14.30 TSİ Türkiye – Mali

09 Ekim 2017 – 17.30 TSİ Paraguay – Yeni Zelanda

12 Ekim 2017 – 14.30 TSİ Mali – Yeni Zelanda

12 Ekim 2017 – 14.30 TSİ Türkiye – Paraguay

Son 16 Tur Tarihleri: 16-17-18 Ekim 2017

Çeyrek Final Tarihleri : 21-22 Ekim 2017

Yarı Final Tarihleri : 25 Ekim 2017

Final : 28 Ekim 2017

2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’nde mücadele edecek 24 takım, kura çekiminde 4’erli olarak 6 gruba ayrıldı. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar ile en iyi 4 üçüncü, Son 16 Turu’na yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren ise tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.

NOT: Hindistan Yerel Saati, Türkiye Yerel Saati’nden 2,5 saat ileridedir.

KAYNAK: TFF

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