2015-16 sezonunun ortasında, 8 milyon euro bedelle Galatasaray’dan Çin’in Beijing Sinobo Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, Trabzonspor için Çin’de geçirdiği 1 buçuk sezonun ardından Türkiye’ye döndü. İki kez üst üste gol krallığı yaşadığı Trabzonspor, imzaya hazırlanıyor!

Burak Yılmaz, Trabzonspor için dönmeden önceki kariyerini derledik: 2006 senesinde, altyapısından yetiştiği Antalyaspor’dan büyük umutlarla Beşiktaş’a 1 milyon euro bedelle transfer oldu. “Beşiktaş hayallerimin takımıydı” diyen Burak Yılmaz Beşiktaş’ta geçirdiği 1 buçuk sene sonrasında beklentileri karşılayamamasının sebebini şöyle anlattı: “Beşiktaş’a gitmeden önce beni isteyen çoktu. Hayallerimi gerçekleştirmek adına Beşiktaş’ı tercih ettim. İlk sene 43 maçta oynadım. Sonrasında geçirdiğim ameliyat beni geriye attı. Olmadı.” Beşiktaş ile toplamda çıktığı 49 maçta yalnızca 6 gol atma başarısı gösterebildi.

2007-08 sezonunun devre arası transfer döneminde, Koray Avcı ve 5 milyon euro bedelle ile birlikte Filip Holosko’ya karşılık takas yoluyla Manisaspor’a transfer oldu. Transferini FourFourTwo’ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: “Tıpkı bir ticaret eşyası gibi bir şeyiz biz. Alınıp satılabiliyoruz. Beşiktaş’ın beni sattığını bir televizyon programından öğrendiğimde hissettiğim tam olarak buydu.” Tüm bunlara rağmen Burak Yılmaz “Şenol Hoca için Beşiktaş’ın şampiyon olmasını istiyorum” demişti.

“ Fenerbahçe benim için sadece bir yıllık bir zaman kaybıydı!”

Manisaspor’la da yalnızca yarım sezon geçiren Burak, bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2008-09 sezonunda Fenerbahçe formasıyla yalnızca 16 maça çıktı ve sadece 2 asist yaptı. Fenerbahçe’de geçirdiği yılları “Fenerbahçe benim için sadece bir yıllık bir zaman kaybıydı!” diyerek özetliyor Burak.

Yine beklentilerin gerisinde kalmıştı. Bir sonraki sezon Eskişehirspor’a kiralandı. 1 sezonluk Eskişehir macerasından da büyük başarılar elde edemeyen forvet oyuncusu, 2009-10 sezonunun ara transfer döneminde, Fenerbahçe’nin Gökhan Ünal transferi için ödediği 3 milyon 200 bin ve oyuncunun takası yoluyla Trabzonspor’a transfer oldu.

Trabzonspor ile gelen gol krallığı

Ne olduysa oldu Burak Yılmaz, Trabzonspor için efsane futbolculardan biri oldu. Trabzonspor’a kadar bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen oyuncu, Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile adeta şaha kalktı. Takıma katıldığı ilk sezonda 11 maçta 3 gol atan Burak, sonraki sezon Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 19 gol atarak gol kralı olma başarısı gösterdi. Asıl patlamayı bir sonraki sezonda yani 2011-12 sezonunda yapan yıldız oyuncu çıktığı 30 maçta 32 gol gibi inanılması güç bir gol sayısına ulaşarak yine gol kralı olarak tamamladı.

Trabzonspor ile yakaladığı muhteşem performans ile milli takıma da seçilen Burak, ay-yıldızlı forma ile ilk maçına 2010 yılında Hollanda ile oynanan karşılaşmada çıktı. “Milli takımda para veya kariyer için oynanmaz” diyen Burak A milli formayla çıktığı 50 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor’da geçirdiği masal gibi sezonun ardından, 4 büyüklerin 3’ünde oynayan oyuncunun, 4’te 4 yapmasını sağlayacak olan transferi gerçekleşti. Burak, 2012-13 sezonunun başında 5 milyon euro bedelle Galatasaray’a transfer oldu. İlk sezonunda Trabzonspor’da gösterdiği yüksek performansın devamını getirdi ve Süper Lig’de 30 maçta 24 gol, Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 maçta 8 gol atarak performansını daha da yukarılara taşımayı başardı. Galatasaray formasıyla toplamda 141 maça çıktı 82 gol atıp 3 asist yaptı.

Galatasaray’la geçirdiği 3 buçuk sezonun ardından 8 milyon euro bedelle Çin’in yolunu tuttu. Bu transferle Burak, aynı zamanda en çok kazanan Türk futbolcu oldu. Çin’de geçirdiği 1 buçuk senenin sonunda, kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği takıma, Trabzonspor’a geri döndü. Türkiye’ye dönüş yapan oyuncunun geçmişteki başarılarını tekrar aynı forma altında yakalayıp yakalayamayacağını bu sezon hep beraber göreceğiz.

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