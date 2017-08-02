Galatasaray ve TFF’nin istediği isim: Mircea Lucescu

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Griezmann Röportajı: “Mourinho’yu aramadım!” Transfer sezonu başlamadan önce Griezmann için “Al onu başkan, çıkar bizi baştan!” diyenlerin sayısı artarken futbolcu hiç bir yere gitmeyeceğini açıkladı. Griezmann röportajı ile tüm sorulara cevap veriyor Real Sociedad scout’u...

Burak Yılmaz, Trabzonspor için Çin’den döndü 2015-16 sezonunun ortasında, 8 milyon euro bedelle Galatasaray’dan Çin’in Beijing Sinobo Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, Trabzonspor için Çin’de geçirdiği 1 buçuk sezonun ardından Türkiye’ye döndü. İki kez...