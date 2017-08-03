Beşiktaş’ın yeni transferi Alvaro Negredo mercek altında!

Vincent Aboubakar’ın bonservisini almak için Porto ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi, olumsuz yanıt sonrası rotayı İspanya’ya çevirdi. Geçen sezon kiralık olarak Middlesbrough forması giyen Alvaro Negredo Beşiktaş’ta!

KARİYERİ

20 Ağustos 1985 Madrid doğumlu Alvaro Negredo Escuela Fútbol A.F.E ile ilk futbol deneyimine başladı. Burada altyapı eğitimini alan yıldız isim, önce Rayo Vallecano altyapısına oradan da Real Madrid altyapısına transfer oldu.

2007-2008 sezonunda 3 milyon euro bonservis ile Almeria’ya giden Negredo’nun sözleşmesine geri satın alma opsiyonu koyuldu. 2 sezonda çıktığı 70 lig maçında 31 gol 9 asist yapıp İspanyol devinin ilgisini çekti ve sözleşmesinde ki maddeyi yürürlüğe sokarak 5 Milyon Euro ile tekrar Real Madrid oyucusu oldu.

Negredo, 2009 yazında geldiği Real Madrid ile resmi maça çıkmadan 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tuttu. Luis Fabiano ve Kanoute ile beraber forma savaşı veren Negredo, ilk sezonunda 11 lig golüne imza atsa da istediği kadar süre alamamıştı. Bu onu epey agresif kılmış olacak ki sezonu 3 kırmızı kart ile tamamladı. Sonra ki 3 sezon ise kendini bulan Alvaro Negredo, 133 resmi müsabakayı 71 gol 21 asist ile tamamlayarak kariyerinin zirvesini yaşadı.

Bu istatistikler karşısında iştahı kabaran Avrupa’nın dev kulüpleri Negredo’yu kıskacına aldı. Mutlu sona ulaşacak taraf ise Manchester kentinin mavi yakası Manchester City olacaktı. Manchester City’de iyi bir başlangıç yapan Negredo, Ocak ayına kadar 5 Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol, ligde 21 haftada 9 gol attı. Ocak ayı sonrasında düşüşe geçen İspanyol oyuncu o sezonun sonuna kadar golle kucaklaşamadı. Manchester City ise sezonu lig şampiyonluğu ve EFL Cup’u kazanarak İngiltere’de o sezon krallığını ilan etmişti. Bunda Negredo’nun payı ise yadsınamazdı.

Eleştiri oklarının hedefinden kurtulamayan Negredo, 2014-2015 sezonunu Valencia’da geçirdikten sonra 28 Milyon Euro bonservis bedeli ödenerek “ Yarasalar”ın bonservisli oyuncusu oldu. Valencia teknik direktörü Nuno Espirito Santo ve onun taktik anlayışı ile yıldızı bir türlü barışmadı. Santo’un oyun anlayışını eleştirmekten kaçmayan Negredo, Kral Kupası maçlarında forma giyse de lig maçlarında yedek kulübesine bağlı kaldı ve ligi ancak 5 gol ile tamamlayabildi.

2016-2017 sezonu başında Middlesbrough’ya kiralandı. Tekrar Premier Lig serüvenine atılan Alvaro Negredo, geçen sezon Middlesbrough forması ile çıktığı 39 resmi maçı 10 gol 4 asist ile tamamladı.

OYUN YAPISI VE BAŞARILARI

31 yaşındaki İspanyol yıldız, 1,86’lık boyu ile hava hakimiyetinde göze çarpıyor. Premier Lig’de 4,9 ortalama ile hava topu kazanması ile bu kulvarda 5.sırada yer aldı. Son vuruş konusunda üst sınıf bir oyuncu olan Negredo, vücudunu iyi kullanarak rakip ile top arasına kendini sokabiliyor. Defansif katkısı zayıf olsa da oyundan düşmeyen bir yapıya sahip.

2009-2010 sezonunda Sevilla ile Kral Kupası’nda mutlu sona ulaştı. 2012 yılında İspanya Milli Takım’ı ile Avrupa şampiyonu oldu. Manchester City ile 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 EFL Cup kupası kazandı.

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