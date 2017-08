Transfer sezonu başlamadan önce Griezmann için “Al onu başkan, çıkar bizi baştan!” diyenlerin sayısı artarken futbolcu hiç bir yere gitmeyeceğini açıkladı. Griezmann röportajı ile tüm sorulara cevap veriyor

Real Sociedad scout’u Eric Olhats’a, 2005’te Paris Saint-Germain’in antrenman tesislerinde düzenlenen bir gençler turnuvasını izleme görevi verildi Araştırmalarına başlayan Olhatz, turnuva bitiminde yanına giderek genç çocuğa bir mektup verdi. Griezmann eve gidene kadar mektubu açmadı. Açtığındaysa şu satırlarla karşılaştı: “San Sebastian’da oynamak ister misin?”

“Babam hemen kartta yazan numarayı aradı çünkü birilerinin bana şaka yaptığını zannetti!” diyor Griezmann. “O gün beni izleyip beğenmiş. Maçın ardından yanıma gelip kartıyla birlikte bir de mektup verdi. Heyecandan ne yapacağımı bilemedim!” Babasını saymazsak, Griezmann’ın küçükken hayran olduğu iki isim varmış: “Zinedine Zidane’ın bende ayrı bir yeri var. 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası’ndaki performanslarını unutamam. Kendime örnek aldığım diğer isimse David Beckham. Oyun tarzından ziyade dövmeleri hoşuma giderdi. Onu taklit ettiğimi sanmayın ama onunla ilgili yeni şeyler öğrenmek için bütün akşam internette araştırma yapardım.” Griezmann röportajı ile çok daha fazla detay veriyor!

“Fransa’daki neredeyse her kulüple deneme antrenmanına çıktım ama herkes fiziğimin yetersiz olduğunu söyleyerek beni reddetti” diyor Griezmann. “Kendimi kötü hissettiğim zamanlar oldu ama asla vazgeçmedim. Elimden geldiğince mücadele ettim çünkü başka şekilde buralara gelemeyeceğimi biliyordum. Şu an bu kadar güçlü olmamı, çocukluğumda yaşadığım tecrübelere borçluyum.”

“KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN DİĞER OYUNCULARI İZLİYORUM”

Fransız oyuncu, genç yaştan itibaren kendini geliştirmek için çalışmış ve limitlerini zorlamayı alışkanlık haline getirmiş. “Kendimi geliştirmek için diğer oyuncuları izliyorum. Dünya’nın neresinden olursa olsun, elime geçen her videoyu seyrediyorum çünkü ancak bu sayede zayıf ya da yetersiz yönlerimi görebilirim.”

“A takımda kalabilmek için antrenmanlarda canımı dişime takıyordum. Martin Lasarte benimle özel olarak ilgileniyordu. İlk antrenmandan itibaren beni sürekli teşvik etti. Takımın santrforu Carlos Bueno da bana her konuda yardımcı oldu. Özellikle hava toplarında çok etkiliydi ve ben de ondan bu yönümü geliştirmek için yardım istemiştim.”

Griezmann, Sociedad altyapısında oynadığı dönem A takım maçlarında top toplayıcılık yapıyordu. 2005’te konuk ettikleri Real Madrid’in yıldız oyuncusu ve kendi idolü Zidane’ı orada yakalama fırsatını eline geçiren genç Fransız, vatandaşından bir hatıra kapmak üzere harekete geçti. “Formasını bir oyuncuyla değişme sözü vermişti” diyor Griezmann. “Ben de şortunu istedim. Hatta soyunma odasına kadar peşinden gittim! O şortu hâlâ Fransa’daki evimde saklıyorum.”

“BURADA BAŞARILI OLACAĞIMA İNANMIŞTIM”

“Açıkçası ilk altı ay zorlandığımı itiraf etmeliyim çünkü yabancı olduğum bir formasyonda oynamam gerekiyordu. Yine de antrenmanlarda çok çalışarak uyum sürecini atlattım. Kısa süre sonra kendimi bir hayli rahat hissetmeye başlamıştım.”

Peki Griezmann’ın Atletico’ya transfer olma kararını vermeden önce, işlerin istediği gibi gitmeyeceğine dair endişesi oldu mu? “Hayır, hiç tereddüt etmedim. Burada başarılı olacağıma inanmıştım çünkü kendime sonuna kadar güveniyordum.”

“Artık rakip kaleye daha yakın oynadığımdan çok daha fazla gol pozisyonuna giriyorum. Son birkaç sezonda gol vuruşlarımı geliştirmeye çalıştım çünkü yeni rolüm bunu gerektiriyor. Bazen takım arkadaşlarım sahada daha az koşmam gerektiğini söylüyor ama ben tüm enerjimi takıma vermeye çalışıyorum. Eskiye oranla çok daha komple bir oyuncu haline geldiğimi düşünüyorum.”

Griezmann’ın bu mücadeleci yapısı, aslında Atletico’nun oyun karakterini de çok iyi özetliyor. “Savaşıyoruz! Karşımızda kim olursa olsun, maçın her saniyesinde savaşıyoruz. Her top, her pozisyon, her gol bizim için çok değerli. Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla baş edebilmek için başka şansımız yok!

Griezmann kendini Atletico’ya o kadar adamış ki, kırmızı-beyazlı formayla en unutulmaz anını sorduğumuzda ilginç bir cevap veriyor: “Vicente Calderon’da oynadığımız son maç!” Yeni sezonda yeni stadına geçme hazırlıkları yapan Atletico, tarihi stadına veda ettiği maçta Athletic Club’ı 3-1 yenerken, karşılaşmanın açılış golünü atan Fernando Torres’e asisti Griezmann yapmıştı.

“Simeone bana çok şey öğretti” diyor Griezmann röportajı için sorulan soruya cevap olarak. “Beni Atletico’ya getirdiği ve oyunumu geliştirdiği için ona minnettarım. O olmasaydı bugünkü halime gelebileceğimi sanmıyorum.”

“DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU OLMAK İSTİYORUM”

Griezmann’ın kolunda, Fransız filozof Antoine de Saint-Exupery’nin “Hayatını hayal et, hayalini gerçekleştir!” sözünün Arapça yazılı olduğu bir dövme var. Peki hayaline kavuştuğunu söyleyebilir miyiz?

“Felsefi olarak evet!” diyor gülerek. “Futbol anlamındaysa içimde bitmek bilmeyen bir enerji var. Sürekli kupa kazanmak ve dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorum.”

Peki United’a imza atmak üzere olan Griezmann neden kontratını yeniledi?

“Atletico benim ailem haline geldi. Bu aşamada onları yalnız bırakamazdım. Burada kalmamın en büyük nedeni, kulübe getirilen transfer yasağı diyebilirim çünkü bana ihtiyaçları olduğunu gördüm. Şu noktada başka bir kulübe gidersem, beni bugünlere getiren insanlara saygısızlık yapmış olacaktım.”

Peki ya serbest kalma bedelini ödeyen bir kulüpten teklif gelirse? “Fark etmez. Bana burada ihtiyaç var ve ben de kalmaya karar verdim.”

Son olarak da Jose Mourinho’yu telefonla arayıp, Atletico’da kalmaya karar verdiğini söylediği yönündeki dedikoduları soralım.

“Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Tamamen uydurma bir haber! Kararımı sadece Atletico kulübüne ilettim, başka hiç kimseyle bir şey konuşmadım. Yeni sezonda Atletico Madrid forması giyeceğim, ileride neler olacağını birlikte görürüz.”

