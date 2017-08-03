Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Jeremain Lens ile karşılıklı imzalarını atmak üzereyken futbolcunun karnesini hazırladık

Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, 24 Kasım 1987’de Amsterdam’da Dünya’ya gözlerini açtı. 29 yaşındaki 1,78’lik yıldız isim Ajax altyapısında futbola başladı. İlk profesyonel sözleşmesini ise AZ Alkmaar forması ile imzaladı. 2007-2008 sezonunda kiralık olarak NEC Nijmegen forması giyen Lens, bir dahaki sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Ligi kupasını kaldırmayı başardı.

2010-11 sezonunda PSV Eindhoven ile anlaşarak Philips Stadyumu’nun yolunu tuttu. Burada geçirdiği 3 sene boyunca 138 maçta 43 gol 48 asist üreterek parlak bir dönem geçirdi. 2013 yılında Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayan Lens, Ukrayna kariyerini 1 lig, 2 de Ukrayna Kupası ile tamamladı. Temmuz 2015’te ise bu sefer Ada’nın yolunu tuttu. Onu 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan ekip ise Sunderland oldu. 2015-16 sezonunda çıktığı 22 mücadelede 4 gol 3 asist üretebildi.

2016-17 sezonunda Türkiye’ye yolu düşen Jeremain Lens, Fenerbahçe’de 1 sezon kiralık olarak forma giydi. Oynadığı süre zarfında adından söz ettiren yıldız isim, forma giydiği 36 resmi müsabakada sezonu 5 gol 17 asist ile tamamladı. Bu dönemde gazetelere “Lens durdurulamıyor!” başlıkları attırmıştı. Hatta yine Jermain Lens’ten müthiş bir istatistik geldi, Alex’in başarısını yakaladı (3 maçta 4 asist).

OYUN YAPISI VE BAŞARILARI

Günümüz futbolunda sağ ayaklı oyuncular genelde ters kanattan içeri top sürerek adam geçmeyi, kaleyi yoklamayı sever. Lens ise sağ ayaklı sağ kanat oyuncusu olarak fark yaratan bir isim. Hızı ve gücünü kullanarak sağ kanattan etkili ortalar açabiliyor ve arka direkte kendini unutturup tek topta sonuca gidebiliyor. Sol kanat oynadığında zayıf ayağını iyi kullanmadığı için verimi azalıyor. Bir diğer eksisi ise oyun disiplininden kopup bazı fevri hareketlerde bulunuyor olması.

2008-09 sezonunda Az Alkmaar ile lig şampiyonluğu, 2010 yılında ise Hollanda Süper Kupası zaferini tadan Hollandalı, PSV Eindhoven ile 2011-12 sezonunda Hollanda Kupası, 2013 yılında Hollanda Süper Kupası zaferini yaşadı. Dinamo Kiev ile anlaştıktan sonra, 2014-15 sezonunu lig şampiyonu olarak bitirdiler. 2013-14 ,2014-15 sezonlarının Ukrayna Kupası şampiyonu olan ekibi ise Lensli Dinamo Kiev’di.

Yorumlar

yorumlar