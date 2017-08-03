Manchester United kulübü, yeni sezonda giyeceği formalarda boş olan kol kısmına Tinder reklamı alacak

Dünyanın en yaygın kullanımlı buluşma platformlarından biri sayılan Tinder yeni sezon için Manchester United yetkilileriyle anlaşmaya çok yakın. Premier Lig forma kullanım kurallarına göre kulüpler, Premier Lig logosunun bulunduğu kola başkaca bir reklam alamıyor. Bu sebeple markanın logosunun tek bir kolda kalması planlanıyor.

Markanın basın sözcüsü 2017-18 sezonu için Manchester United’a ayrılan bütçenin 12 milyon euro olduğunu açıklasa da bu rakamın yükseleceği tahmin ediliyor. Zira United şu an Amerikan otomobil devi Chevrolet’le olan anlaşmalarından her sezon 50 milyon sterlin kazanıyor.

Uygulama sanal ortamda günde ortalama 1 milyar insanın buluşmasına olanak sağlıyor.

Tinder, daha önce Serie A ekiplerinden Napoli ile bir anlaşma yapmıştı. Takımın forvet oyuncusu Arkadiusz Milik de bu anlaşmaya dahil edilerek reklam filminde boy göstermişti. Markadan gelen açıklama bir sonraki kulübün dünyanın en zengin kulübü, Manchester United olacağını doğruluyor: “Manchester United ile birçok konuda uzun görüşmeler yaptık. Bundan sonraki aşamada birlikte neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.”

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