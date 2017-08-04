Barcelona, Eden Hazard transferi ile Neymar’ın yerini dolduracak

Neymar’ın günlerdir gündemi meşgul eden transferi dün nihayet sonuçlandı. Yeni gündem MSN’de N’nin yerine hangi harfin geleceği! Eden Hazard transferi MSH seçeneğini sıcak tutuyor

Barcelona, Neymar’dan elde ettiği 222 milyon euro’luk gelirden aslan payını Neymar’ın yerini doldurmak için harcayacak. Transfer sezonu başlamadan başlayan Neymar transferine dair söylentiler yerine getirilmesi muhtemel isimlerden de bir liste oluşturmuştu. Bu listenin en başında da Eden Hazard transferi bulunuyor. Bu transfer için ayrılan bütçe ise 100 milyon sterlin, yani Neymar’dan kazanılan paranın yarısı.

Barcelona scaut’larının başından beri raporlamaya devam ettiği Hazard için görüşmeler son aşamaya gelmiş durumda. Real Madrid’in Monoco’dan yıldız forvet oyuncusu Kylian Mbappe’ye imza attırmış olması Barcelonalı yöneticilerin üzerinde ayrıca bir baskı oluşturuyor. Zira taraftarlar ve paydaşlar Neymar’dan kazanılan paranın bir an önce takımın güçlendirilmesine harcanmasını istiyor.

Neymar’ın transferi dün akşam saatlerinde netleştikten sonra Messi instagram hesabından arkadaşıyla ilgili, iyi dileklerini bildiren bir paylaşımda bulundu ve Neymar’a iyi şanslar diledi. Bunun üzerine Neymar’ın teşekkürü de gecikmedi.

Eden Hazard transferi için umulanın olmaması durumunda Barcelona’nın B planında ise Philippe Coutinho bulunuyor. Bunun için Liverpool kulübüyle de görüşmeler başlamış durumda.

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