Fernando Francisco Reges: Bilinen adıyla Fernando 

Galatasaray ile uzun süredir adı anılan ve nihayet sarı-kırmızılılar için sağlık kontrollerinden geçen Fernando Francisco Reges ‘in kariyerini gözden geçirdik

25 Temmuz 1987 Brezilya doğumlu Fernando Francisco Reges, kariyerine Brezilya takımlarından Vila Nova Futebol Clube ile başladı. 2005 sezonunda A takıma yükseldi. Burada gösterdiği iyi performansla Porto’nun o meşhur scout ağına takıldı ve kendisini Temmuz 2007’de Porto’ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Portekiz Ligi’ne alışması için Estrela Amadora takımında 1 sezon kiralık olarak forma giydi. Burada düzenli forma şansı bulduktan sonra 2008-09 sezonunda Porto’ya döndü. Porto ile ilk kez Şampiyonlar Ligi macerasına atıldı. İlk Şampiyonlar Ligi müsabakasına 90 dakika sahada kaldığı Fenerbahçe maçında çıktı ve sahadan 3-1 galip ayrıldılar. Gösterdiği başarılı performanslar ile ilk 11’in gediklisi oldu.

Porto’da beraber çalıştığı Jesuldo Ferreira, Andre Villas-Boas, Vitor Pereira, Paulo Fonseca ondan övgü dolu sözlerle bahsetti ve tahtaya önce onun adını yazdılar. 6 sene boyunca istikrarlı olarak Porto formasını giyen Brezilyalı, 2014 yazında 15 Milyon Euro bedelle Manchester City’nin kadrosuna dahil oldu. İlk 2 sene düzenli olmasa da 11’de şans buldu fakat 2016-17 sezonunda rotasyon oyuncusu olarak kulübenin yolunu tutmak zorunda kaldı.

BAŞARILARI VE OYUN YAPISI

Futbolcu, Porto’da oynadığı dönemde başarıdan başarıya koştu. Portekiz ekibinde kaldığı 6 sezon boyunca 4 lig şampiyonluğu, 3 Portekiz Kupası, 1 Uefa Avrupa Ligi Kupası’nı havaya kaldırdı. Manchester City kariyerini ise İngiltere Lig Kupası ile taçlandırdı

Fernando Francisco Reges, enerjisi yüksek bir ön libero olarak göze çarpıyor. Sahada son dakikaya kadar savaşan, takımını ateşleyen bir görüntüye sahip. Yalnızca topsuz oyun değil toplu oyunda da iyi bir performans sergiliyor. Klasik ön liberolara nazaran pas dağıtımı konusunda oldukça başarılı. Vücudunu kullanarak çalım atmaya seven bir isim. Hücum konusunda ise eksiklikleri göze çarpıyor. Hücuma desteğe çıkarken skora katkı mesafesinden uzakta, oluşabilecek tehlikelere karşı beklemeyi tercih ediyor. 362 maçta attığı 10 gol de bunu kanıtlar nitelikte.

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