2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yer alacak?

Devler Ligi’nde 2018-19 sezonunda boy gösterecek takımlar yavaş yavaş belli olmaya başladı

Avrupa’da birçok lig tamamlandı ve 2018-19 sezonunda Avrupa Kupaları’nda yer alacak takımlar netleşmeye başladı. İspanya, Almanya, İngiltere liglerinde son düdük çalarken, Fransa ve İtalya’da son düdük bu hafta çalınacak. Ülkemizde de son haftaya kalan heyecan öncesi 3 takım da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma peşinde.

Ön elemeden gelecek takımlarla beraber 32 takımın yarışacağı Şampiyonlar Ligi’nde şu an netleşen tablo şu şekilde;

İspanya: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

Almanya: Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim, Borussia Dortmund

İngiltere: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool

İtalya: Juventus, Napoli, Roma, (Lazio ya da Inter)

Fransa: Paris Saint-Germain, (Monaco, Lyon ya da Marsilya)

Türkiye: (Galatasaray-Fenerbahçe-Başakşehir)

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Belçika: Club Brugge

Rusya: Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova

Portekiz: Porto

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