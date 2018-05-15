2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlar yer alacak?

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Avrupa’da birçok lig tamamlandı ve 2018-19 sezonunda Avrupa Kupaları’nda yer alacak takımlar netleşmeye başladı. İspanya, Almanya, İngiltere liglerinde son düdük çalarken, Fransa ve İtalya’da son düdük bu hafta çalınacak. Ülkemizde de son haftaya kalan heyecan öncesi 3 takım da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma peşinde.
Ön elemeden gelecek takımlarla beraber 32 takımın yarışacağı Şampiyonlar Ligi’nde şu an netleşen tablo şu şekilde;
İspanya: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia
Almanya: Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim, Borussia Dortmund
İngiltere: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool
İtalya: Juventus, Napoli, Roma, (Lazio ya da Inter)
Fransa: Paris Saint-Germain, (Monaco, Lyon ya da Marsilya)
Türkiye: (Galatasaray-Fenerbahçe-Başakşehir)
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Belçika: Club Brugge
Rusya: Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova
Portekiz: Porto
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