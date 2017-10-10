2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri bu gece uykusuz bırakacak!

2018 Rusya Dünya Kupası’na katılacak son 3 takım ve play-off oynayacak 1 takım bu gece oynanacak Güney Amerika elemeleri ile belli oluyor

Brezilya’nın önceden garantilediği liderlik dışında Güney Amerika elemeleri için net olan şeyler Ekvador’un 8, Bolivya’nın 9 ve Venezuela’nın 10’uncu olarak elemeleri bitireceği…

Bu 4 takım dışındaki 6 takım direkt Dünya Kupası bileti ya da play-off bileti peşinden koşacak.

Güncel puan tablosu

İlk 4 takımın direkt, 5’inci’nin Okyanusya lideriyle play-off oynayacağı Güney Amerika elemelerinde son durum;

1- Brezilya 38

2- Uruguay 28

3- Şili 26

4- Kolombiya 26

5- Peru 25

6- Arjantin 25

7- Paraguay 24

8- Ekvador 20

9- Bolivya 14

10- Venezuela 9

Maç programı

TSİ 02:30 Brezilya-Şili

TSİ 02:30 Ekvador-Arjantin

TSİ 02:30 Paraguay-Venezuela

TSİ 02:30 Peru-Kolombiya

TSİ 02:30 Uruguay-Bolivya

Brezilya taraftarı Şili’yi destekleyecek!

Evet yanlış okumadınız! Mart ayında Brezilya, Rusya biletini kaptı. Brezilya zaten gruptan çıkmayı garantilediği için Brezilyalı taraftarlar sırf Arjantin’in Dünya Kupası’nı zorlaştırmak için kendi takımlarından mağlubiyet bekleyecek. Güney Amerika’nın iki ezeli takımı arasındaki rekabet öyle bir boyuta taşındı ki Brezilya taraftarı sosyal medya platformu Twitter’dan açtıkları hastag’lerle Şili’yi destekleyen ve kendi milli takımlarını uyaran tweetler attı.

2’nci ve 7’nci arasındaki fark 4 puan

Oynanacak 5 maç da birbirini etkiliyor. Atılacak her gol, puan durumunu sil baştan düzenleyebilir. 7’nci Paraguay’ın 24 puanı bulunurken 2’nci Uruguay’ın 28 puana sahip olduğunu düşünürsek bu gece Güney Amerika’da küçük çaplı bir deprem olabilir.

Arjantin için en önemli maç Peru-Kolombiya

Arjantin alınacak sonuçlara göre Dünya Kupası’na katılamayabilir, play-off’lara kalabilir ya da direkt Dünya Kupası bileti alabilir. Arjantin yenildiği takdirde Dünya Kupası’na katılamayacak. Berabere kalırsa Paraguay’ın yenmemesini bekleyecek aynı zamanda da Kolombiya’nın Peru’yu mağlup etmesini bekleyecek. Galip gelmesi halinde Peru-Kolombiya maçının berabere bitmesi halinde direkt Dünya kupasına kalacak ya da Brezilya’nın Şili’yi yenmesini bekleyecek.

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