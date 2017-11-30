2018 Dünya Kupası’nda grup kuraları yarın çekiliyor

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2018 Dünya Kupası’nda grup kuraları, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan organizasyonla belirlenecek. 1 Aralık TSİ 18:00’de başlayacak kura çekimini TRT Spor canlı yayınlayacak.
Kura çekiminde birbirinden önemli isimler torbaların başına geçecek. İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya kura çekiminde boy gösterecek isimler olacak.
Rusya’nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası‘nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
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