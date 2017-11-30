2018 Dünya Kupası’nda grup kuraları yarın çekiliyor

Aralık ayında Premier Lig takımlarını neler bekliyor?

Premier Lig’in en yoğun ayı geldi. Bu da biz futbolseverler için birçok keyifli maç demek. Ancak takımlar için bu kadar keyifli olmayacak çünkü bu yoğunluğun altından kalkmaları gerek. Aralık...