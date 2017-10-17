2018 Dünya Kupası’nda Play-off eşleşmeleri belli oldu

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İbrahim Üzülmez Röportajı: “İsterlerse ‘deli’ desinler, alınmam” Garsonluk günleri nasıldı? Lakabı için ne diyor? Kaptanlık yaparken Beşiktaşlı futbolcuların paralarını neden kesti? Teknik direktörlük hedefleri neler? İbrahim Üzülmez röportajı daha fazlasına cevap veriyor Kocaeli’deki köyünüzde futbola başlamanız...