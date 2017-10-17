2018 Dünya Kupası’nda Play-off eşleşmeleri belli oldu

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Rusya’nın ev sahibi kotasından gruplarda direkt mücadele edeceği kupada, Avrupa kıtasında grup maçlarından sonra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda gruplardan direkt 2018 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmıştı. Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar ise Dünya Kupası’nda Play-off oynamaya hak kazanıştı.
Bugün, İsviçre’nin Zürih kentinde FIFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimine İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katıldı. Eşleşmeler ve FIFA sıralamaları şu şekilde oluştu;
Kuzey İrlanda (23) – İsviçre (11)
Hırvatistan (18) – Yunanistan (47)
Danimarka (19) – İrlanda Cumhuriyeti (26)
İsveç (25) – İtalya (15)
İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak.
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