2019 UEFA organizasyonlarının finallerinde futbolseverleri neler bekliyor?

2019 UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar açıklandı: Vodafone Park, Metropolitano ve Bakü Olimpiyat…

UEFA, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa organizasyonlarının final yerlerini dün yaptığı açıklamayla duyurdu. Şampiyonlar Ligi finaline İspanya’nın Wanda Metropolitano stadyumu, 2019 UEFA Avrupa Ligi finaline Azerbaycan’ın Bakü Olimpiyat Stadı ve UEFA Süper Kupa maçına Türkiye’den Vodafone Park stadı ev sahipliği yapacak.

Bakü Olimpiyat

2019 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Azerbaycan, ülkenin en modern stadında misafirlerini ağırlayacak. Türk mühendislerin yaptığı stat 68 bin kapasiteye sahip.

204 bin metrekare kapalı inşaat alanı olan stat, CIP, VIP, VVIP ,ticari alanlar , genel kullanım ve engelli yerleri gibi bir çok kısmı içermektedir. Stada dışarıdan bakan insanların dikkatini çeken detay led dış cephe aydınlatma. Bu haliyle Allianz Arena’yı da anımsatan stadın mimari yapısı oldukça ilgi çekici.

Wanda Metropolitano

Atletico Madrid taraftarlarının faaliyete geçmesini sabırsızlıkla beklediği stat 16 Eylül 2017 tarihinde Malaga ile oynanan ve Atletico Madrid’in 1-0 galip geldiği maçla beraber açıldı.

Kasasından 300 milyon euro çıkaran Atletico Madrid, bu statla beraber modern bir yapıya geçiş yapmış oldu. Gelirlerin 2 katına çıkması beklenen Metropolitano stadyumunun koltuk kapasitesi 68 bin. VIP tribünlerinin hazır olmamasından dolayı ev sahipliğinin İspanya’ya verilmemesi dedikoduları konuşulsa da Atletico cephesi VIP tribünlerine ağırlık verdi ve bu dedikodulara noktayı koydu. Ayrıca 4 bin kişilik araç park alanı, yeşil alan ve 400 kişi kapasiteli oditoryum ve restoran yerleri bulunuyor.

Daha önce 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’ne Olimpiyat Stadı, 2009 yılında UEFA Kupası’na Şükrü Saraçoğlu Stadı’yla ev sahipliği yapan ülkemizde, zincirin son halkası da tamamlandı. 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat Vodafone Park oldu.

Haziran ayında yapılan başvuruda yer alan stat, diğer stadyumlarla kıyaslandığında Vodafone Park, 2019 UEFA finallerinden birine ev sahipliği yapabilme ihtimalini yükseltti. Coğrafi konumu en iyi yerlerden biri olan stadın kapasitesi 41 bin 903. 147 locanın yanı sıra 600 kapasiteli otopark ve 162 engelli koltuğu bulunuyor. Hibrit çim zemini bulunan stadın dışarıdan bakıldığında Kolezyum modelini andıran bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz.

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