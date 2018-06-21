21 Haziran Dünya Kupası Programı

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

Arjantin – Hırvatistan

İki ülke arasındaki grup mücadelesi, Nizhny Novgorod Stadı’nda oynanacak ve saat 21:00’de başlayacak. Arjantin ilk maçında İzlanda karşısında kapalı savunmayı açmakta zorlandığı için sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatistan ise Nijerya’yı 2-0 yenerek ilk maçını kayıpsız tamamladı.

Muhtemel 11’ler

Arjantin: Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Meza, Acuna, Messi, Aguero, Pavon.

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Badelj, Brozovic, Modric, Perisic, Mandzukic​.

Fransa – Peru

İki takım bugün saat 18:00’de Yekaterinburg Arena’da karşı karşıya gelecek. Kupanın favorilerinden Fransa ilk maçta zorlandığı Avustralya karşısında 2-1’lik galibiyet çıkarmıştı. Peru ise Danimarka’ya 1-0 kaybederek kötü bir başlangıç yapmıştı.

Muhtemel 11’ler

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Matuidi, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappe, Giroud

Peru: Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Farfan, Cueva, Guerrero

Danimarka – Avustralya

Danimarka ve Avustralya bugün saat 15:00’te Samara Arena’da karşılaşacak. Fransa’ya karşı iyi direnen ancak sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Avustralya, Peru’yu 1-0’la geçen Danimarka’dan puan ya da puanlar alıp iddiasını sürdürmek isteyecek.

Muhtemel 11’ler

Danimarka: Schmeichel, Dalsgaar, Kjaer, Christensen, Larsen, Delaney, Kvist, Poulsen, Eriksen, Sisto, Jorgensen

Avustralya: Ryan, Aziz Behich, Sainsbury, Milligan, Risdon, Mooy, Jedinak, Luongo, Kruse, Nabbout, Leckie

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