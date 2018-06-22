22 Haziran Dünya Kupası programı

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

Brezilya – Kosta Rika

Saint Petersburg Stadı’nda oynanacak Brezilya-Kosta Rika mücadelesi saat 15:00’te başlayacak. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzen Brezilya, Sırbistan’a 1-0’la boyun eğen Kosta Rika ile karşılaşacak.

Muhtemel 11’ler

Brezilya: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus

Kosta Rika: Navas, Calvo, Duarte, Acosta, Gonzalez, Gamboa, Borges, Guzman, Ruiz, Venegas, Urena

Nijerya- İzlanda

Volgograd Arena’da oynanacak ve 18:00’de başlayacak olan mücadelede hakem Matthew Conger düdük çalacak.İlk maçında Arjantin’den 1 puan almayı başaran İzlanda, Hırvatlar’a 2-0 mağlup olan Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11’ler

Nijerya: Uzoho, Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Etebo, Iwobi, Mikel, Moses, Ighalo

İzlanda: Halldorsson, Magnusson, R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigurdsson, Gudmundsson, Bodvarsson

Sırbistan – İsviçre

Kaliningrad Stadyumu’nda oynanacak ve 21:00’de başlayacak olan maçta hakem Felix Brych düdük çalacak. Sırbistan ilk maçında Kosta Rika’dan 3 puan alıp grupta liderlik koltuğuna oturdu. İsviçre ise Brezilya’dan 1 puan alarak sürprize imza atmıştı.

Muhtemel 11’ler

Sırbistan: Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Kostic, Mitrovic

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Ricardo Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

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