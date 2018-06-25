25 Haziran Dünya Kupası programı

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

Portekiz – İran

Gruptan çıkmak için kritik mücadelede 4 puanı bulunan Portekiz, 3 puanlı İran ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 21:00’de başlayacak.

Muhtemel 11’ler

İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Safi, Jahanbakhsh, Ebrahimi, Ezatolahi, Amiri, Ansarifard, Azmoun.

Portekiz: Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Silva, Moutinho, Carvalho, Fernandes, Ronaldo, Guedes.

İspanya – Fas

İyi oyununa karşın gruptan çıkamayan ve oynadığı oyunla takdirleri toplayan Fas,4 punaı bulunan İSpanya ile saat 21:00’de karşı karşıya gelcek.

Muhtemel 11’ler

İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Thiago, Busquets, İniesta, İsco, D.Silva, D.Costa.

Fas: Mohamedi, Dirar, Benatia, Costa, Hakimi, Boussoufa, Ahmadi, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Kaabi

Suudi Arabistan – Mısır

Gruptan çıkma şansı bulunmayan iki takımın mücadelesi saat 17:00’de başlayacak. İki ekip de formalite maçında ilk puanları almak için sahaya çıkacak.

Muhtemel 11’ler

Suudi Arabistan: Mayoof, Burayk, Hawsawi, Albulayhi, Shahrani, Al-Mogahwi, Otayf, Dawbsari, Faraj, Bahebri, Muwallad

Mısır: El-Shenawy, Fathy, Gabr, Hegazi, Shafy, Elneny, Hamed, Said, Trezeguet, Salah, Mohsen

Uruguay – Rusya

6’şar puanı olan iki takım bugün saat 17:00’de karşı karşıya gelcek. Ev sahibi Rusya ile henüz gol yemeyen Uruguay’ın maçı aynı zamanda gruptan lider çıkacak takımı da belirleyecek.

Muhtemel 11’ler

Uruguay: Muslera. Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez, Cavani, Suarez

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, İgnashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev, Smolov

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