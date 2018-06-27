27 Haziran Dünya Kupası programı

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

Meksika – İsveç

İlk iki maçta göze hoş gelen bir futbol oynayarak önce favori Almanya ardından Güney Kore’yi mağlup eden Meksika, Güney Kore’yi yenip son dakikada Almaya’ya kaybeden İsveç ile karşılaşacak. Ekaterinburg Arena’da oynanacak karşılaşma, saat 17:00’de başlayacak.

Muhtemel 11’ler

Meksika: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado, Layun, Vela, Lozano, Chicharito

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Berg

Güney Kore – Almanya

İlk 2 maçından puansız ayrılan Güney Kore, turnuvaya kötü başlayan Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17:00’de Kazan Arena’da oynanacak.

Muhtemel 11’ler

Güney Kore: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Hong Chul; Hwang Heechan, Koo Jacheol, Jeong Wooyoung, Lee Seungwoo; Lee Jaesung, Son Heungmin

Almanya: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector; İlkay Gündoğan, Toni Kroos; Thomas Müller, Marco Reus, Timo Werner; Mario Gomez

Sırbistan – Brezilya

3 puanlı Sırbistan ile 4 puanla lider konumda bulunan Brezilya karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 21:00’de Spartak Stadı’nda oynanacak.

Muhtemel 11’ler

Sırbistan: Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic, Mitrovic

Brezilya: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus

İsviçre – Kosta Rika

4 puanlı İsviçre maçtan alacağı sonuca göre gruptan lider ya da ikinci olarak da çıkabilir. En kötü ihtimalde ise Sırbistan galip gelirse İsviçre tur atlayamayacak.

Muhtemel 11’ler

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Gavranovic

Kosta Rika: Navas, Acosta, Gonzalez, Duarte, Gamboa, Borges, Guzman, Calvo, Ruiz, Venegas, Urena

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