27 Haziran Dünya Kupası programı

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İlk iki maçta göze hoş gelen bir futbol oynayarak önce favori Almanya ardından Güney Kore’yi mağlup eden Meksika, Güney Kore’yi yenip son dakikada Almaya’ya kaybeden İsveç ile karşılaşacak. Ekaterinburg Arena’da oynanacak karşılaşma, saat 17:00’de başlayacak.
Muhtemel 11’ler
Meksika: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado, Layun, Vela, Lozano, Chicharito
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Berg
İlk 2 maçından puansız ayrılan Güney Kore, turnuvaya kötü başlayan Almanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17:00’de Kazan Arena’da oynanacak.
Muhtemel 11’ler
Güney Kore: Jo Hyeonwoo; Lee Yong, Kim Younggwon, Jang Hyunsoo, Hong Chul; Hwang Heechan, Koo Jacheol, Jeong Wooyoung, Lee Seungwoo; Lee Jaesung, Son Heungmin
Almanya: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, Jonas Hector; İlkay Gündoğan, Toni Kroos; Thomas Müller, Marco Reus, Timo Werner; Mario Gomez
3 puanlı Sırbistan ile 4 puanla lider konumda bulunan Brezilya karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 21:00’de Spartak Stadı’nda oynanacak.
Muhtemel 11’ler
Sırbistan: Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic, Ljajic, Mitrovic
Brezilya: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus
4 puanlı İsviçre maçtan alacağı sonuca göre gruptan lider ya da ikinci olarak da çıkabilir. En kötü ihtimalde ise Sırbistan galip gelirse İsviçre tur atlayamayacak.
Muhtemel 11’ler
İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Gavranovic
Kosta Rika: Navas, Acosta, Gonzalez, Duarte, Gamboa, Borges, Guzman, Calvo, Ruiz, Venegas, Urena
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