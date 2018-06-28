28 Haziran Dünya Kupası programı

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmalarının muhtemel 11’leri ve maçların programı sizlerle

İngiltere – Belçika

İki takım da gruptan çıkmayı başardı, sıradaki hedef liderlik. Büyük çekişmeye sahne olacak karşılaşma Kaliningrad Stadı’nda saat 21:00’de başlayacak.

Muhtemel 11’ler

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young; Rashford, Kane

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Kevin de Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Lukaku, Hazard

Panama – Tunus

Veda eden iki takımın mücadelesine Mordovia Arena ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 21:00…

Muhtemel 11’ler

Panama: Penedo; Torres, Escobar, Murillo, Davis; Gomez, Godoy, Cooper, Barcenas, Rodriguez; Perez

Tunus: Hassen, Meriah, S.Ben Youssef, Bronn, Maaloul, Skhiri, Badri, Sassi, F.Ben Youssef, Khazri, Sliti

Senegal – Kolombiya

Senegal ile Kolombiya gruptan çıkmak için kritik maçta karşı karşıya gelecek. İki takımın da gruptan çıkma şansı bulunurken, Polonya – Japonya maçının sonucuna göre iki takımın aynı anda gruptan çıkma şansı da bulunuyor. Cosmos Arena’da oynanacak ve TSİ 17:00’de başlayacak

Muhtemel 11’ler

Senegal: Khadim Ndiaye; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sane, Moussa Wague; Cheikhou Kouyate, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye; Sadio Mane, Mbaye Niang, Ismaila Sarr

Kolombiya: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Mateus Uribe, Carlos Sanchez, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodriguez; Radamel Falcao

Japonya – Polonya

Sürpriz bir şekilde gruplarda turnuvaya veda eden Polonya ile 4 puanla grupta lider konumda bulunan Japonya karşı karşıya geliyor. Volgograd Arena’da oynanacak karşılaşma saat 17:00’de başlayacak

Muhtemel 11’ler

Japonya: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako

Polonya: Lukasz Fabianski; Lukas Piszczek, Kamil Glik, Jan Bednarek; Bartosz Bereszynski, Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski, Maciej Pybus; Piotr Zielinski, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki

Yorumlar

yorumlar