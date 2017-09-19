3, 2, 1 nakavt! Eski futbolcu Rio Ferdinand ringlerde!

Manchester United’ın efsanevi stoperi Rio Ferdinand artık bir boksör!

Futbolculuk hayatını noktalayan oyuncuların, emeklilik sonrası teknik direktör olduğuna çokça şahit olduk. Yeşil sahalardan uzak kalanlarınsa yatırım olarak inşaat sektöründe ya da şirin bir cafede işletmecilik yaptığını biliyoruz. Rio Ferdinand bu yolların hiç birinden gitmedi ve kendini ringlere attı.

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United’ın efsanesi yaptığı açıklamada “Defender to Contonder, yarışmasının bir parçası olarak profesyonel bir boksör olmaya çalışacağını” söyledi. Yıldız isim bu kararını bir basın toplantısıyla da halka duyuracak.

Rio Ferdinand boksun zihin ve beden için çok şaşırtıcı bir spor olduğunu düşünüyor. İçinde her zaman bir tutkunun olduğunu ve bu sporla beraber insanlara her şeyin mümkün olduğunu göstermek için mükemmel bir fırsat yakaladığını söylüyor. Olimpik boks antrenörü Ichie Woodhall “Dürüst olmak gerekirse Rio Ferdinand profesyonel olarak bu işi yapabilir. Sağ elinde inanılmaz bir güç var bu da boks için oldukça uygun. Ayrıca bu sporu öğrenmek için çok hevesli olduğunu düşünüyorum” dedi. Büyük Britanya Boks Federasyonu’nun lisans çıkarttığı Rio Ferdinand’ı, eski WBC (Dünya Boks Konseyi) şampiyonu Woodhall çalıştıracak. İngiliz boksör Woodhall ayrıca olimpiyat madalyasına sahip bir isim.

34 yaşındaki eşi Rebecca’yı 2015 yılında meme kanserinden kaybeden eski futbolcu on, sekiz ve beş yaşlarında üç çocuğa sahip. Eski İngiltere kaptanı, “Çocuklarımla annelerinin ölümünü konuşamıyorum” diyerek acısını tazeliyor. Bu spora atılmasında bu üzücü hadisenin de payı olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Hatta bir açıklamasında fitness ve boksun, meme kanseriyle olan savaşı kaybeden Rebecca’nın yıkıcı ölümüyle baş etmede işe yaradığını söylemişti.

Bu sporu yapmasına destek çıkanların sayısı bir hayli fazla. Eski profesyonel futbolcu olan boksör Cutis Woodhouse, Rio’ya destek verdi. “Eğer Rio Ferdinand profesyonel olarak boks yapmaya karar verirse en iyi dileklerim onunla olacak” dedi.

Rio Ferdinand futbol kariyerine; 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 UEFA Süper Kupa ve 6 İngiltere Süper Kupası sığdırdı.

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