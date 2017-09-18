5 büyük ligde gol yemeyen tek takım Borussia Dortmund!

Bundesliga’da kalesine set çeken Dortmund, 5 büyük ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor

Avrupa’nın en prestijli 5 liginde 4 ve 5’inci haftalar geride kaldı. Premier lig, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’da oynanan maçlar sonunda tüm takımlar gol yedi biri hariç! Gol yemeyen tek takım Almanya’nın sarı siyahlı ekibi Borussia Dortmund oldu.

Dortmund, ligin ilk haftasına Wolfsburg maçıyla merhaba dedi. Deplasmanda karşılaştıkları ekibine 3 gol atma başarısı gösterdiler ve kalelerini gole kapattılar. 2’nci haftada konuk Herta Berlin’di. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla kazanan ev sahibi Borussia Dortmund oldu. 3’üncü haftada ilk puan kaybı gelse de gol yemediler. Christian Streich yönetimindeki Freiburg deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrıldılar. Bu hafta evinde ağırladıkları Köln karşısında şov yapan Bosz ve öğrencileri 5-0’lık galibiyetle hem 3 puanı farklı skorla aldılar hem de ligde ve Avrupa’da gol yemeyen tek takım konumuna geldiler.

Borussia Dortmund defansında kimler oynuyor?

Sezon öncesi transfer döneminde PSG altyapısından aldıkları 18 yaşındaki sol bek Dan-Axel Zagadou , milli oyuncumuz Ömer Toprak, tecrübeli stoper Sokratis, Barcelona geçmişi olan Bartra, Dortmund’un bek denilince akıllara kazanan iki ismi Lukasz Piszczek ve Marcel Schmelzer defans hattında dönüşümlü olarak forma giyen isimler oldu. Kale, İsviçreli Roman Bürki’ye emanet.

Diğer liglerde durum ne?

Ligue 1’de en az gol yiyen takım transfer rekoru kıran Paris Saint-Germain oldu. 6 hafta sonunda kalelerinde yalnızca 3 gol gördüler.

Premier Lig’de en az gol yiyen takımlar Manchester kentinden iki dev kulüp. Manchester United ve Manchester City. 5’inci haftası geride kalan Premier Lig’de iki takımda kalelerinde 2 gol gördü.

Serie A’da en az gol yiyen takım lige şampiyonluk parolasıyla başlayıp eski gücünü arayan İnter oldu. Kalesinde 4 hafta sonunda gördükleri tek golü AS Roma’dan yediler.

La Liga’da bu unvana sahip 3 takım bulunuyor. Barcelona, Sevilla ve Athletic Bilbao kalelerinde 1’er gol gören takımlar oldu.

Süper Lig’de ise bu kategoriye 5 haftada 3 gol yiyen Galatasaray ve maç eksiğiyle aynı sayıda bulunan Beşiktaş dahil oldu.

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