50-milyon-poundluk-alt-lig-oyuncusu:-ryan-sessegnon

Ryan Sessegnon kendisiyle ilgili merak edilenleri FourFourTwo’ya açıkladı. Nâm-ı diğer alt liglerin kralı!

Çocukken futbol idolün kimdi?

Daima ofansif bir bektim. Bu yüzden Manchester United’dan Luke Shaw’ı oldukça beğenirdim, özellikle de Southampton’dayken çok başarılıydı. Çok fazla hücum özelliğine sahip ve fırsatlar yaratabiliyor, ki bunu ben de yapabilmek isterim. Sahada sürekli ileri geri koşması gerçekten inanılmaz.

Kuzenin Stephane, Sunderland ve West Bromwich Albion’da oynamıştı onu örnek alıyor musun?

Örnek aldığım biri olduğu kesin. Onunla o kadar yakın değildim, aslına bakarsak babam daha yakındı diyebilirim. Onu televizyonda görmeyi çok özledim. Eğer onun kariyerine sahip olabilirsem fena olmaz!

Kardeşin Steven da Fulham altyapısında oynuyor. Birlikte büyüdüğün birisiyle futbol oynamak nasıl bir duygu?

Arka bahçede beraber futbol oynardık ve ikimizin de profesyonel futbolcu olma hayali vardı. O zamanlar birbirimizle rekabet içerisindeydik çünkü ikimiz de en iyisi olmak istiyorduk. Geriye dönüp bakınca bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi destekliyoruz ancak birbirimizi daha iyi olmak için zorluyoruz da. Rahat ve mütevazı olsak da birbirimizi kontrol edebiliyoruz. Böylece kendimizi rekabete kaptırmıyoruz. Başarı ve heyecanın çabucak yok olabileceğini biliyoruz.

Eski okul arkadaşlarından farklı bir hayata sahip olmak garip mi?

Biraz farklı ancak okuldayken de futbol oynardım, sanırım alıştım. Eğitimimi ve futbolu iyi dengelediğimi düşünüyorum. Ailem iyi bir eğitim almam için beni zorladı, bu yüzden derslerimi daima ciddiye aldım. Ailem bana iyi yol göstericiydi. Okuldaki en iyi dersim Fransızca’ydı. Çok keyif alıyordum ve hala biraz konuşabiliyorum.

Geçen sezonun başında hedefin neydi?

Takıma girebilmek ve birkaç maça çıkabilmekti. Ancak ilk maçıma çıktıktan sonra (Ağustos 2016’da Leyton Orient ile oynadıkları Lig Kupası maçı) takımda sık sık yer aldım. Bana bu fırsatı veren teknik direktörüme müteşekkirim.

Altyapıdan direkt olarak Championship’e çıkmak zorlu muydu?

Hayır. Bence Championship’teki fiziksel seviye, U23’teki seviyeyle oldukça benzer. Bu yüzden kolayca uyum sağladım. Büyük bir şok yaşamadığımı söyleyebilirim.

İlk maçına çıkmadan önce teknik direktörün, sana bir takım tavsiyelerde bulundu mu?

Aslında hayır. Bana diğer as takım oyuncularından biriymişim gibi davrandı. As oyunculardan Scott Paker, bana çok iyi davrandı. Sakin olmamı ve keyif almamı söyledi. Ben de bunu yaptım.

Ryan, İngiltere’nin genç takımlarında düzenli olarak forma giydin ancak as takımla ilgili hatırladığın ilk şey nedir?

Almanya’daki 2006 Dünya Kupası’nı izlediğimi hatırlıyorum. İngiltere kadrosu çok iyiydi. Harika bir lider olduğundan Steven Gerrard’ı hep beğenmişimdir.

Geçtiğimiz yıl İngiltere ile U19 Avrupa Şampiyonu oldunuz. Nasıl bir tecrübeydi?

Şahaneydi! Turnuvayı kazanmak büyük bir başarı. 2017’nin İngiltere genç takımları için harika bir yıl olduğunu düşünüyorum. İngiltere daima yetenekli oyunculara sahip oldu ancak nedense büyük turnuvalarda başarı elde edemedik.

İngiltere artık farklı tür oyuncular mı yetiştiriyor? Örneğin halı sahada oynadın mı?

Küçüklüğümden beri gerek sokakta, gerek halı sahada çok oynadım ve dar alanda beşe beş oynamak yeteneklerimi geliştirmemde büyük fayda sağladı. 11’e 11 oynamak daha kolay çünkü oynayabileceğiniz daha geniş alan var.

Genç oyuncuların turnuva baskısını deneyimlemesi ne kadar önemli?

Bence oldukça yardımcı oluyor. Bu turnuvaları kazanmak ve büyük takımları yenmek paha biçilemez bir tecrübe. Baskıyla başa çıkmayı öğrenmek geleceğiniz için çok önemlidir çünkü bunu yaşamış oluyorsunuz. Bu turnuvalarda büyük bir baskı var. Dünya Kupası’nda yenilirseniz insanlar bunu hatırlar ve hatanızı düzeltmek için dört yıl beklemeniz gerekir. Kulüpteyse haftada iki maç yaparsınız bu yüzden hatanızı çabucak telafi edebilirsiniz.

U19 turnuvasındaki en iyi anın nedir?

Sanırım Almanya’yı 4-1 yendiğimiz maçta attığım iki gol. Bu galibiyetle Almanya’yı turnuva dışına ittik ve bu galibiyet kendimize inanmamızı sağladı çünkü daima daha güçlü rakipleriniz vardır.

Evinden bu kadar uzun süre uzak kalmak zor muydu?

Sanırım buna alıştım. Çoğu takım arkadaşım gibi bu tarz bir turnuvada oynamak için ilk kez yurt dışına çıkmadım. Buna alıştığımızı düşünüyorum.

İngiltere U19 takımında hangi oyuncuları dikkatle izlemeliyiz?

Takımda çok fazla yetenekli oyuncu var ancak isim vermem gerekirse Chelseali Mason Mount ve Trevoh Chalobah. İkisi de gerçekten çok yetenekli oyuncular.

Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu nasıl kutladınız?

Finalin hemen ardından çıkıp yemek yedik. Ülkeme döndüğümde ailem ya da arkadaşlarımla özel bir şey yapmadım. Takım olarak kutladık ki bu harikaydı.

FFT Nisan 2018