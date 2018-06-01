A Milli Takım Tunus Karşısında

Türkiye A Milli Takımı bugün saat 21:15’te Tunus ile İsviçre’de Cenevre Stadı’nda karşı karşıya gelecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Tunus maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında umut dolu sözler sarfetti. “2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağımıza inanmasam burada olmazdım. Bu sorumluluğu aldım, amacım da başarılı olmak. Kalbi milli takım için atan futbolcu istiyorum. Onlarla hedeflerimize ulaşacağız. EURO 2024’ü öngörerek takımı gençleştirme eğilimine gittim. Futbolcular 6 yıl sonra arkalarında çok maç yapmış olarak güzel oyunlar çıkaracaklardır” ifadelerini kullandı..

Milli takımın zor bir dönemden geçtiğini de ifade eden Rumen teknik adam, “Nesil değiştirmemiz ve tekrar inşaa etmemiz lazım. Şimdi çok güzel bir oyuncu grubum var. Hala hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar. Ben onlara güveniyorum. Herkesin mutlu ve gururlu olmasını istiyorum” diye konuştu. Luce, Tunus için de şunları söyledi: İyi bir ekibe karşı oynayacağız. Asya ve Afrika ekipleri eskisi gibi değil. Tunus’un 13 oyuncusu Avrupa’da oynuyor. Oyuncularımızın adaptasyonlarını görmemiz açısından önemli bir maç olacak.”dedi.

Muhtemel 11’ler

Türkiye: Serkan, Şener, Çağlar, Kaan, Hasan, Okay, Mehmet, Cengiz, Emre, Yusuf, Cenk

Tunus: Hassen, Benalouane, Haddadi, Naguez, Meriah, Khaoui, Sassi, Skhiri, Sliti, Khalifa, Badri

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